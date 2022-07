Revolucionarios, innovadores y sin duda un parteaguas en la industria musical, eso representa The Beatles, el famoso cuarteto de Liverpool conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

(Foto: tomada de Instagram)

The Beatles es la banda que transformó la música al experimentar con nuevos sonidos y letras, por eso este 10 de julio se conmemora el Día Mundial de The Beatles, debido a que es la fecha en que John, Paul, George y Ringo regresaron a Liverpool en 1964, después de haber realizado su gira por Estados Unidos.

Sin embargo, un día no es suficiente para celebrar la música del cuarteto de Liverpool y algunos también consideran el 6 de julio como el Día Mundial de The Beatles, ya que es la fecha en la que John y Paul hablaron por primera vez, en 1957.

La Organización de las Naciones Unidas estableció el 16 de enero como el Día Internacional de The Beatles, en referencia a la fecha en que abrió Cavern Club, en Liverpool, el lugar donde hicieron su debut.

(Foto: tomada de Instagram)

Esto muestra que un día no es suficiente para honrar el legado musical de la banda inglesa y que siempre es un buen momento para escuchar los 13 álbumes de estudio que grabaron entre 1962 y 1970.

A pesar de su separación, en 1970, en estos años siguió saliendo material de ellos y hasta la fecha suman al menos 80 discos, incluidos sus álbumes de estudio, cinco álbumes en directo, 19 recopilatorios, 13 EP´s, 22 sencillos, y ocho cajas recopilatorias.

The Beatles tiene un amplio legado musical y cientos de cantantes y bandas le han rendido tributo haciendo covers de sus canciones, por eso a continuación te contamos cuáles son los sencillos del cuarteto de Liverpool de los que otros famosos han hecho su propia versión.

(Foto: tomada de Instagram)

La canción con el Récord Guinness con más covers en toda la historia tenía que ser de The Beatles y se trata de Yesterday, escrita por Lennon y McCartney, la cual se incluye en el álbum Help! y fue grabada en 1965.

Desde entonces suman más de 3 mil versiones diferentes, según el Récord Guinness, aunque la Broadcast Music Inc señala que ha sido interpretada en aproximadamente 7 millones de ocasiones. Asimismo, Yesterday también llegó al cine, pues en 2019 se estrenó la película que lleva ese nombre.

Una de las versiones más famosas de Yesterday la interpretó el Rey del Rock, Elvis Presley:

Quien también hizo su versión de Yesterday fue Frank Sinatra, quien con su característica voz interpretó la canción e incluso la alargó hasta los 3:55 minutos, cuando originalmente dura 2:05 minutos:

Una de las versiones más inesperadas de Yesterday ocurrió en la 48 entrega de los Grammy Awards, cuando Paul McCartney subió al escenario a interpretarla junto con la banda Linkin Park y el rapero Jay-Z:

Eleanor Rigby

Eleanor Rigby, también escrita por McCartney y Lennon, es otra de las canciones de las que se han hecho más covers de The Beatles. La canción de 2:08 minutos se incluye en su disco Revolver y fue lanzada en 1966.

Esta canción del cuarteto de Liverpool ha sido versionada en al menos 300 ocasiones desde que fue lanzada, de acuerdo con un recuento realizado por la página El Círculo Beatle.

La reina del soul, Aretha Franklin realizó un cover de Eleanor Rigby dándole su propio estilo, por lo que la hace parecer una canción totalmente diferente a la de The Beatles:

El cantante, pianista y saxofonista Ray Charles es otro de los músicos que hizo un cover de esta canción del cuarteto de Liverpool, añadiéndole un toque de soul a su interpretación:

La banda estadounidense Panic! At The Disco hizo un cover de Eleanor Rigby, el cual incluyó en una de sus giras de conciertos en 2007. Aquí la interpretación en voz de Brendon Urie:

Come Together

La tercera canción de este listado es Come Together, la primera del álbum Abbey Road, publicado en septiembre de 1969. Fue escrita también por Lennon y MCartney, y tiene más de 200 versiones diferentes.

No podía faltar El Rey del Pop, Michael Jackson, en esta lista de músicos que han hecho covers de The Beatles, pues incluso durante algunos años fue el dueño de las canciones del cuarteto de Liverpool. Aquí la interpretación que hizo de Come Together:

Una banda británica que también rindió tributo a The Beatles es Arctic Monkeys, liderada por Alex Turner, quien interpretó Come Together en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres:

Blackbird

Con más de 200 covers de manera oficial, Blackbird es la cuarta canción más versionada de The Beatles. La letra fue escrita por Paul McCartney y forma parte de The White Album, que lanzó la banda en 1968.

El cantante puertorriqueño José Feliciano hizo uno de los cover más conocidos de Blackbird:

Asimismo, el cantante estadounidense Neil Diamond hizo su propia versión de esta canción:

Con más de 180 covers oficiales, Let It Be ocupa el quinto lugar del listado. Esta canción que es una de las más representativas de The Beatles forma parte de su último álbum de estudio, también llamado Let It Be, que fue lanzado el 8 de mayo de 1970.

El cantante de música pop Justin Bieber hizo uno de esos covers de esta canción, durante una celebración de Año Nuevo en Times Square:

Esta famosa canción de The Beatles también fue interpretada por Vázquez Sounds en 2012:

también hizo covers

Aunque la mayoría de las canciones que interpretaban eran de su composición, The Beatles también grabó al menos 25 covers de otras bandas, como Twist and Shout, que fue grabada originalmente por The Top Notes.

Otro de sus covers es Money (That´s What I Want), la cual fue grabada por Barret Strong en 1959 y después, en 1963, por The Beatles.

Igual que Baby It´s You, que fue grabada primero por The Shirelles y luego por el cuarteto de Liverpool, entre otras.

MRV