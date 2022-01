La vez que Campomanes mostró los daños provocados por tratamientos estéticos

Los últimos años la cultura del skincare ha crecido de manera muy considerable, a tal grado de que tienen a millones de mujeres maduras obsesionadas con el aspecto de su piel, cuerpo y apariencia, pero esto no siempre tiene los mejores resultados, como le pasó a Fabiola Campomanes quien aceptó haberse obsesionado con los tratamientos que se realizaba.

Pero incluso nosotras mismas en alguna ocasión nos hemos reprochado que no nos vernos igual que hace 10 años y hemos anhelando eso que ya no somos y sintiendo desprecio por nuestra nueva apariencia.

LUIS MIGUEL REAPARECE EN PÚBLICO Y ASÍ DESMIENTE QUE ESTÁ EN BANCARROTA

Justo esto le pasó a la actriz Fabiola Campomanes quien en un video que subió a su cuenta personal de Instagram, aceptó haberse obsesionado con el aspecto de su piel.

De acuerdo con Campomanes, desde hace ocho años unas pequeñas manchas por abusar del sol aparecieron en su piel, pero en lugar de aceptarlas hizo todo lo posible por desaparecerlas.

Pagó los mejores tratamientos estéticos y dermatólogos. Aunque algunos sí funcionaron, ella quería eliminar esas manchas por completo, recuperar el antiguo aspecto de su piel, cosa que sólo provocó lesiones severas en su rostro.

"Hace 8 años que me la he pasado obsesionada con ellas (las manchas) y con querer desaparecerlas de mi piel a pesar de que tengo muy buena piel y que debería estar agradecida. Acudí a los mejores cirujanos y dermatólogos y muchos tratamientos me ayudaron, otros no tanto'... 'Y este último que me hice, pues mi piel ya no aguantó, yo creo que mi piel ya esta muy tratada y por eso se empezó a abrir", dijo en el video en el que aparece con la cara lavada.

Fabiola Campomanes recordó a sus seguidores que no vale la pena obsesionarse con tener una apariencia perfecta y mirar mejor dentro de nosotros, porque eso: "cómo hacemos sentir a las personas", es lo más importante y es lo que no precederá nunca.

ASÍ MODELÓ BAD BUNNY LO NUEVO EN MODA PARA LA REVISTA VOGUE

"A veces solamente nos vamos con la finta de que lo que queremos ver" ..." Hoy en día creo que es importante que cuidemos nuestro físico por una cuestión de salud por los tiempos que estamos viviendo, pero no nos obsesionemos, nadie es perfecto", agregó notablemente emocionada.

La actriz, también aseguró que este proceso le ha servido como un aprendizaje, pues esta experiencia le ha servido mucho para escuchar su cuerpo.

"Lo más importante es el llamado de atención de mi propio cuerpo, de entender que no es bueno obsesionarse con nada, es una tontería real, hay que aceptar los cambios, porque todo cambia, eso es una constante en nuestras vidas, si no lo entendemos vamos a sufrir mucho".

(AZUCENA URIBE)