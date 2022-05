La actriz Julia Fox recientemente llamó la atención luego de acudir en ropa interior a realizar sus compras, imponiendo una nueva y atrevida tendencia en el street style con un look muy arriesgado para ir al super.

Los paparazzis captaron a la exnovia de Kanye West desfilando por el estacionamiento de la tienda de comestibles Pavilions de Hollywood luciendo su impresionante figura en lencería, con una chaqueta larga de mezclilla y botas de mezclilla holgadas. Además, lucía un par de gafas de sol negras cuadradas y aretes dorados.

Ambas prendas dejaron a la vista su abdomen marcado y diminuta cintura y a Fox no pareció importarle que las cámaras capturaran su atuendo sexy mientras sacaba con calma sus compras de su carrito y las metía en su auto.

Cabe señalar que su aparición pública se produce luego de haber estado trabajando en varias sesiones fotográficas por calles de Los Ángeles haciendo alarde de varios looks atrevidos

Si bien pocos se atreverían a hacer lo que hizo Julia, sus imágenes circularon en línea y recibió reacciones divididas. Unos elogiaron su estilo y otros dijeron que era un atuendo "inadecuado" para ir de compras al supermercado.

"Claro, cuando Julia Fox va de compras en ropa interior, es un ícono de la moda. Pero cuando yo lo haga ya no seré bienvenido en Whole Foods", "Julia Fox es sensual y todo eso, pero eso no es adecuado para ir de compras", comentaron los usuarios de Twitter.

En respuesta a las innumerables críticas que surgieron, Fox recurrió a sus historias de Instagram para defenderse y señaló: "Simplemente creo que si es socialmente aceptable en la playa, debería ser igual en todas partes".

(Azucena Uribe)