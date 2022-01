¿La utiliza para olvidar a Karol G? Anuel se compromete con su novia Yailin

A tan solo unos meses de haber terminado oficialmente su romance con Karol G, el cantante puertorriqueño Anuel AA anuncia que se comprometió con su novia Yailin "La más Viral", presumen anillo forrado en diamantes.

Yailin es una famosa influencer y modelo originaria de República Dominicana que ganó fama con la canción "Chivirika" que fue todo un trend de TikTok. Hace unos días presumió la también cantante llamó la atención del público al aparecer junto al cantante Anuel AA dándose tremendo beso, video que confirmó su relación.

Pero esta tarde la parece puso a ardes las redes sociales al presumir su compromiso, el ex de Karol G le dio un gran anillo forrado en diamantes para pedirle matrimonio, propuesta que Yalin aceptó y no tardó en compartir con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

La vida es una. Nosotros la vivimos rápido... Hoy estamos aquí, el mañana no está prometido, comentó Yailin "La Más Viral" en la grabación de apenas 21 segundos.



A pesar de que este es un momento importante para la pareja, el público se le fue a la yugular a Anuel pues aseguran que no ama a su novia y solo se comprometió con ella para llamar la atención de Karol G, a quien aseguran no ha podido olvidar. Prueba de ello es que el cantante aún lleva tatuado el nombre de su ex en la mano.

Espero que te quedes sin gasolina de camino a tu boda; ¿Soy la única que no se fijó en el anillo sino en el tatuaje de Karol?; Te ama tanto pero (el tatuaje de) CAROLINA intacto; Con todas se compromete no te sientas especial; Lo que fácil llega, fácil se va, Son algunos de los comentarios en la publicación de Instagram.



