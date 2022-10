SHAKIRA: ESTAS SON LAS INDIRECTAS BIEN DIRECTAS A PIQUÉ EN "MONOTONÍA"

EL ANTES Y EL DESPUÉS DE KIM KARDASHIAN

De 2003 a 2007 apareció varias veces en el reality "The Simple Life", protagonizado por Paris Hilton y Nicole Richie. Su fama aumentó a partir de 2007, cuando estrenó junto a su familia "Keeping Up with the Kardashians". Desde entonces ha lanzado fragancias y accesorios de los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skims. También compitió en "Dancing with the Stars" y actuó en las películas "Disaster Movie" y "Deeep in the Valley".

En 2017 fundó su propia marca de cosméticos KKW Beauty, valorada en mil millones de dólares, dos años después lanzó la marca de fajas Skims, negocios que la llevaron a ser declarada por Forbes como multimillonaria en abril de 2021, con un patrimonio de mil millones de dólares.

En 2018 comenzó sus estudios en derecho, participando en el ámbito político como en la reforma del sistema carcelario de Estados.

Kimberly Noel Kardashian West, mejor conocida como Kim Kardashian, nació en Los Ángeles, el 21 de octubre de 1980. Es una socialité, modelo y empresaria. Es hija del abogado Robert Kardashian y de Kris Jenner. Tiene tres hermanos Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian y Rob Kardashian y dos medias hermanas por parte de su mamá Kendall Jenner y Kylie Jenner.

ASÍ REACCIONÓ PIQUÉ A "MONOTONÍA" LA NUEVA CANCIÓN QUE SHAKIRA LE DEDICA

(Lérida Cabello)