A sus 23 años de edad, Christian Nodal ha sufrido varias transformaciones en el cuerpo, a consecuencia de los tatuajes que se ha hecho, generando críticas en redes sociales, pues ha sido muy notorio su cambio.

Muchos de sus seguidores coinciden en que las modificaciones a su aspecto físico, se volvieron más evidentes desde que terminó su relación con Belinda, pues a partir de su ruptura, ha compartido en sus redes sociales como cierra ciclos, quitándose y poniéndose tatuajes, y ahora cambiándose el color del cabello.

LA TRANSFORMACIÓN DE CHRISTIAN NODAL: DEL ROSTRO ANGELICAL AL ROSTRO RUDO

A simple vista se ha hecho alrededor de 20 tatuajes, por lo que algunos internautas le sugieren que ya se quede como está, mientras que otros salen a su defensa, señalando que es su cuerpo y él decide qué hacer.

"Se dañó mucho", "simplemente su look ya no va con el regional mexicano", "wey, era guapísimo", "¿cómo se echan a perder?", "me encantan sus transformaciones porque así da más de qué hablar y todo mundo pone su ojo en él", "ya se salió con tanto tatuaje y ese color de pelo... se miraba mejor con botas y sombrero".

CAUTIVA CON SU ROSTRO ANGELICAL

En el 2017 inició su carrera, dándose a conocer con el tema "Adiós amor" y "Te fallé", con las que dejó claro su talento para abrirse paso en el género regional mexicano. Su éxito fue tal, que su crecimiento se dio rápidamente, ocupando los primeros lugares de popularidad.

Sin embargo, sus fans se han mostrado descontentos por el radical cambio físico que ha mostrado en tan poco tiempo, dejando atrás su imagen de niño para mostrar una apariencia más ruda con el rostro casi completamente tatuado.

¿BELINDA LO TRANSFORMÓ?

La ceja cortada y los primeros tatuajes aparecieron en el 2020, y tras iniciar su romance con Belinda, el cantante se hizo algunos tatuajes en su honor como: las palabras Utopía y Beli, también se tatuó sus ojos en el pecho, un arco de flecha en la muñeca junto con el número 4 y un corazón rojo, que después de su polémica ruptura los fue desapareciendo.

Para cubrir los tatuajes que se hizo de Belinda, tapó el que se hizo con la palabra Beli con los símbolos de la baraja inglesa: una pica, un corazón, un diamante y un trébol; los ojos de Belinda los cubrió con dos calaveras viéndose frente a frente, una con un penacho y otra con un casco y en lugar de la palabra utopía con el corazón rojo se puso una flor.

A partir de que se hizo el primer tatuaje no paró. En el rostro lleva más de diez y en el cuerpo más de 15, además que muy pronto podría llegar a los 30 grabados.

SHAKIRA EN CRISIS Y PIQUÉ SONRÍE

EL SIGNIFICADO DE LOS TATUAJES DE NODAL

En las manos también tiene varios como la palabra Revolución dividida en sus dedos, pues ha expresado que le encanta la idea de revolucionar en todos sentidos. También tiene un tatuaje de la luna que simboliza la inspiración; un ojo que quiere decir que las miradas hablan más que las palabras; una flor que significa amor; una cruz por su fe; una herradura de la buena suerte; una calavera; y un cactus por ser del desierto, ya que nació en Caborca, Sonora.

En una de las muñecas tiene un juego de naipes que hace alusión a los amores y un alambre de púas que significa que él controla a quienes entran a su vida. En el pecho tiene una rosa de los vientos que significa que su guía debe ser el alma. En el cuello tiene la frase Me dejé llevar, nombre de su primer álbum.

Y aún hay más, también tiene tatuada la palabra Ahora, que es un recordatorio de agradecimiento y de disfrutar la vida. Un ave que significa libertad y las cinco estrellas que representan a su familia.

NODAL SE PINTA EL CABELLO DE RUBIO Y SE PONE UN NUEVO TATUAJE

El cantante recientemente apareció con el cabello pintado de rubio con flores alrededor, y las uñas pintadas con un diseño celeste y negro, siendo comparado con J. Balvin, quien subió una foto de ellos a su Instagram, en tono de burla, pidiendo a sus seguidores que encontraran las diferencias, iniciándose una guerra de declaraciones entre ambos cantantes.

"(La diferencia es) que yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa", escribió Nodal.

Mientras que Balvin le respondió: "Que él si llegaba a sus conciertos y lo hacía de manera puntual".

Su más reciente tatuaje fue en medio del rostro con unas banderas rojas que significan "protección para los guerreros", y en una entrevista dijo que se ha vuelto "adicto" a marcarse, por lo que continuará dibujando su piel con diseños que son significativos para él.

¿QUIÉN ES ELIOT, EL PERRO QUE AYUDA A SUS DUEÑOS A VENDER EN EL MERCADO?

(Lérida Cabello)