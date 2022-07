Tras la muerte de Fernando del Solar, usuarios en redes sociales se han manifestado contra Ingrid Coronado, ex pareja del conductor.

La también conductora, con quien procreó dos hijos, Luciano y Paolo, fue arremetida por internautas de Twitter, con comentarios como: "Prohibido olvidar lo culera que fue Ingrid Coronado con Fernando del Solar. Después de Karla Panini ella es la segunda mujer más odiada del medio del espectáculo. DEP Fer del Solar".

Incluso hay uno donde se pide que la conductora sea linchada.

"¿Todo bien en casa, gente?"

O hay quienes se ponen del lado de la presentadora: "Ni al caso sus insultos hacia Ingrid Coronado cuando el propio Fernando del Solar años después dijo que él fue el que le pidió que se fuera" u otros como "Todo bien en casa, gente? Tomen terapia o algo, dan penísima ajena".

¿Pero por qué culpan a Ingrid Coronado?

En 2012, cuando Fernando del Solar recibió un diagnóstico que cambiaría su vida completamente: Linfoma de Hodgkin; el conductor no le quedó de otra más que someterse a diversos tratamientos para intentar mejorar.

Fue entonces que usuarios de redes sociales recientemente comenzaron a atacar a Ingrid Coronado, ya que -aunque la famosa permaneció con su entonces varios años- en 2015 se anunció la separación.

El presentador llegó a revelar: "El enfermarme me hizo darme cuenta que no era por ahí", confesó el conductor cuando se le cuestionó si su enfermedad detonó su separación de Ingrid Coronado. Asimismo, añadió: Los mundos ya no son afines, cuando ya la compañera deja de ser compañera, si ser como era hace que nos distanciemos, bueno, listo", dijo.

