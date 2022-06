La separación entre la cantante Shakira y el jugador español Gerard Piqué se basa en una teoría principal la cual apunta a que el futbolista le fue infiel a la colombiana con una joven varios años menor que ella y con quien posiblemente salía desde hace un tiempo.

De acuerdo a medios españoles, la presunta causante de la ruptura de los famosos responde a las iniciales de C.M. además de que se especula que era empleada del jugador, incluso se ha llegado a asegurar que esta mujer es muy parecida a la cantante.

Tras estas especulaciones, la mujer señalada salió a dar la cara para desmentir las acusaciones en su contra y alejarse de la polémica.

Dicha mujer fue interceptada por el programa "Socialité" y declaró desconocer a Piqué además de que aseguró que se le está confundiendo por la descripción que dieron en los medios.

"Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada. Me han adjudicado el papel por la descripción de la supuesta chica pero no soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz", puntualizó la mujer.

De igual forma dijo estar dentro de una situación muy difícil pues se le ha atacado por algo que ella no ha hecho y dijo que ni siquiera sabe cómo terminó involucrada.

"No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que es por que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar. Me han dicho que va a salir la verdadera chica en breve, y espero que así sea, así me dejan a mí en paz", comentó

PIQUÉ NIEGA INFIDELIDAD

Tanto los allegados o amigos del español como él mismo han negado que haya habido una infidelidad, además de que Piqué ha asegurado que las razones de la ruptura se deben a un desgaste en la relación y la falta de comunicación entre ambos.

De igual forma, conocidos del jugador del Barcelona, señalan que lo que más le incomoda a Gerard es que Shakira no haya desmentido las acusaciones en su contra y al contrario, de cierta forma haya alimentado las sospechas de un engaño al emitir un comunicado luego de que él fuera tachado de infiel.

Hasta el momento no se sabe mucho más al respecto sino que simplemente ambos están entablando un diálogo para llegar a acuerdos en torno a la custodia de los dos hijos que procrearon.

Por otro lado, medios de comunicación han señalado que mientras esto pasa, el jugador español se ha dedicado a disfrutar de su vida como soltero, asistiendo a bares y gastando grandes cantidades de dinero en fiestas.

