La voz detrás del gran éxito navideño "All I Want for Christmas Is You" es una de las mayores ventas por todo el mundo, pero, ¿alguna vez te has preguntado cuánto gana Mariah Carey por esta canción?

"All I Want for Christmas Is You" ya encabeza la lista del Billboard Hot 100, y de acuerdo con la página, lleva más de tres años apareciendo en el primer lugar durante la época decembrina.

La melodía forma parte del álbum "Merry Christmas", que salió a la luz en el 1994, alcanzó por primera vez el top 10 en diciembre en 2017 y lo mismo sucedió para 2018, 2019, 2020 y 2021.

¿De qué trata "All I Want for Christmas Is You"?

Mariah Carey fue la encarga de componer y producir el tema en colaboración con Walter Afnasieff.

La cantante ha revelado que el origen del tema fue por el amor que tenía por la navidad cuando aún era una niña, a pesar de esto, escribirla no fue del todo sencillo para ella.

Algunos críticos tienen la creencia de que los cantantes suelen sacar temas navideños cuando su carrera esta en pausa; sin embargo, Mariah Carey rompió con esa teoría.

¿Cuánto gana Mariah Carey por "All I Want for Christmas Is You"?

El medio Billboard refiere que a nivel global Carey recaudó en 2021 cerca de 4.5 millones de dólares y 1,66 millones en regalías de la publicación, por lo que recibiría casi 120 millones de pesos.

Además, estima que obtiene 3 millones de dólares por año. The Economist informó que tras el lanzamiento hasta el 2021, habría recaudado 72 millones de dólares

"All I Want for Christmas Is You" atrajo 41,4 millones y vendió 11,000 descargas en Estados Unidos, cifras que se reunieron del 9 al 15 de diciembre de 2022.

Y no solo eso, The Economist agregó que tan solo en Spotify recibe 2 pesos por reproducción.

