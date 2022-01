La historia del presunto amorío de Juan Gabriel con alto ex funcionario de PEMEX, "El Divo de Juárez" fue uno de los intérpretes más importantes de México y pese a que siempre trató de cuidar los detalles de su vida privada hasta el día de su muerte, no estuvo exento de estar involucrado en diversas polémicas, y ahora, luego de 6 años de su muerte, su nombre vuelve a figurar tras la filtración de información que revelaría que en su juventud, el cantante habría sostenido un romance secreto con un alto ex funcionario de PEMEX.

El nuevo escándalo surgió luego de que el diario El Universal diera a conocer información privada de Juan Gabriel, la cual se obtuvo de un expediente emitido por la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), una agencia de espionaje que existió en México durante los años 70 y 80. Presuntamente, la DFS investigó todos los aspectos de la vida de "El Divo de Juárez", abordando incluso sus romances.

En el informe se enfocan en la etapa de cuando el cantante estuvo preso en Lecumberri, en donde se menciona que mantuvo relaciones con dos compañeros de celda, e incluso, el general Andrés Puentes, quien fuera director del "Palacio Negro", con frecuencia sacaba a "Juanga" para que se presentara en sus fiestas privadas.

Durante su estancia en dicha cárcel Aguilera Valadez sostuvo relaciones `intimas´ con su compañero del dormitorio H (...) este último estuvo procesado por el homicidio a pagadores de una oficina de la Secretaría de Hacienda (...) También se investigó que Juan Gabriel mantiene relaciones "íntimas" con (....) quien trabaja en Petróleos Mexicanos. Así como el artista y cantante (...), se lee en el documento original.

Fue así como El Universal explicó que Juan Gabriel mantuvo "relaciones íntimas" con un alto funcionario de Pemex, pero también con un famoso, que aún continua vigente.

El periódico señaló que decidió reservar los nombres de las personas involucradas por respeto a la vida privada y aclaró que difundió el reporte porque cuenta con el documento completo sin testar y es sobre un personaje público cuando la DFS debía detectar amenazas a la seguridad nacional.

(Imelda Téllez)