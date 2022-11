A sus 21 años de edad, Yuri estaba totalmente enamorada de Fernando Iriarte, hijo de Maxine Woodside, por lo que decidió escaparse con él para casarse, pues sus papás no estaban de acuerdo con esa relación.

YURI: SU HISTORIA DE AMOR CON FERNANDO IRIARTE

Así que la pareja decidió fugarse durante la premiación de los premios TV y Novelas de 1985, donde la intérprete actuó al lado de Luis Miguel, quien fue su cómplice, pues puso a su disposición un departamento para que se escondiera en lo que les daban la noticia a sus respectivas familias.

"Ese día yo me escapa con mi primer esposo, fue una noche muy emocionante pues canté con Luis Miguel y además era el único que sabía que después de cantar me iba a escapar de mi casa. Esa noche fue muy dolorosa, dejar a mi papá ahí en la fiesta, les dije que iba al baño y ahí fue donde me fui y ya no regresé. Mi papá y mi hermana llegaron a mi casa sin mí y fue el caos. Fue un tiempo muy difícil para toda mi familia", reveló Yuri.

FOTO: CAPTURA YOUTUBE VENTANEANDO

La relación entre Yuri y Fernando no la aprobaban los padres ambos, debido a sus creencias religiosas, ya que la familia de él era católica y la de ella era adventista, pero el amor en la pareja pudo más, pese a la oposición de sus padres, así que se fugaron y se casaron.

Su decisión trajo como consecuencia que doña Dulce Canseco, mamá de Yuri, se enojara y dejara de hablarle a su hija, al grado que dejó de ser su asistente, por lo que Fernando se convirtió en su manager.

Sin embargo, el escándalo se hizo mayor, días después, cuando la cantante ofreció una conferencia y llegó sorpresivamente su mamá; ambas se hicieron de palabras, protagonizando un pleito delante de los medios.

Y cuando Yuri se casó por el civil con Fernando, también lo hizo en secreto y se vistió de negro, imagen que compartió en Facebook y en la que escribió que se sintió triste porque nadie de su familia la acompañó, y lamentó que su mamá no dejara de verlos a ella y a Fernando como "delincuentes".

FOTO: FB

Finalmente, la boda entre Yuri y Fernando Iriarte se llevó a cabo el 30 de enero de 1998, fue una ceremonia católica celebrada en la iglesia San Jerónimo de la Ciudad de México, hasta donde llegó acompañada su padre, Carlos Valenzuela. La madrina de la pareja fue Pati Chapoy y a la fiesta asistió Luis Miguel.

Pero el amor no duró lo que se esperaba, se divorciaron dos años después de su boda en 1990.

(Lérida Cabello)