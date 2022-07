La Guzmán dice: más vale sola... ¡que mal acompañada!

Alejandra Guzmán regresa a los escenarios de la capital del país, en la Arena Ciudad de México, después de dos años de no presentarse por acá. La última vez que lo hizo fue en este mismo recinto en febrero del 2000 justo antes de que iniciara la pandemia.

Recientemente culminó con una gira por los Estados Unidos: "Perrísimas" al lado de Paulina Rubio y aunque los resultados fueron exitosos en taquilla, la relación entre ambas artistas quedó aún más desgastada que antes pues cuentan las malas lenguas que Paulina estaba ¡in...so...por...ta...ble!

-Fue una gira de costa a costa, un verdadero reto para mí, casi sin dormir, y además de hacerlo con otra artista no es nada fácil. Imagínate, luego de estar dos años en tu casa echando la flojera, pues quieres hacer todo...

¿Y por qué hacerlo con otra artista?

-Es muy atractivo para el público, les das un plus. Cuando lo hice por primera vez con la Trevi me di cuenta que era una buena fórmula. Fueron shows muy interesantes y un buen ejercicio para probar, pero principalmente para darle algo mas al público que se lo merece todo.

LA CHICA DORADA UNA VERDADERA PESADILLA

Ha trascendido que para Alejandra fueron malas experiencias y considera que quizá no lo vuelva a intentar pues miren que lidiar con dos mujeres caprichosas y poco profesionales es complicado.

Con Paulina se dice que fue muy complicado. No ensayaba, ponía caballitos de tequila en el escenario y los repartía entre el público seguramente para distraer la atención de su mal desempeño escénico y si bien sabemos que "La Chica Dorada" no canta, en estos conciertos al lado de la Guzmán era mucho más notoria su desafinada voz...

-Es muy diferente nuestra manera de trabajar y la verdad gracias a lo que me dejó mi padre y mi madre es ser profesional, no podía dejar el trabajo. Pero al final ya salió, ya se terminó. Yo me puse de todo, hasta pelona en el escenario, me tuvieron que quitar dos uñas por la bailada, las del dedo pequeño y en un pie la del que sigue. Se me entierran al pararme de puntas y me lastiman para bailar, de plano en uno de los show me las arranqué. No me puse tacones porque no podía caminar, ni pararme de puntas. Pero ya salía sonriendo como toda una profesional, aunque no tenía uñas, le tengo un gran amor al escenario.

MÁS DE 40 OPERACIONES Y SIGUE ADELANTE

Alejandra Guzmán asegura que las limitaciones solo se tienen en el cerebro y que cuando se quiere todo se puede lograr. Como lo ha hecho a lo largo de su vida superando toda clase de adversidades, entre ellas haberse inyectado los glúteos con un charlatán que le puso una sustancia llamada metil metacrilato entre la subdermis y el músculo para agrandar los glúteos. El resultado pudo haber sido fatal y llevarla a la muerte.

-Tengo un umbral del dolor muy alto por mis operaciones. Mis cicatrices en las pompas, como las pijamitas de antes que se abrían por atrás, son mis conquistas.

Yo sigo bailando, lo que quedó ahí está. Es increíble como el cuerpo tiene tanto glúteo, tenemos muchos músculos en los glúteos. Pero yo sigo bailando, me sigo moviendo y sigo rockeando.

Apenas en febrero y mayo de este año, la también actriz volvió a ser operada de los glúteos, pues para lograr quitar los polímeros es algo muy minucioso y lleva horas de trabajo y anestesia. Alejandra espera que estas sean ya las últimas intervenciones quirúrgicas.

"¡HEY GÜERA!" ESE HOMBRE... NI TUYO NI MÍO

Este 30 de julio en la Arena Ciudad de México presenta su nuevo espectáculo: "Tuya", dónde tendrá grandes invitados. Empezando por Aleks Syntek

-A Alex lo adoro, después de 20 años canté su canción "Sexo Pudor y Lágrimas". Me sacudió el alma, lloré, tenía que llegarme en el momento justo.

La segunda invitada será Fey, algo desaparecida de los escenarios, pero con este regreso inicia también actividades para realizar diversas presentaciones. Quizá las veamos juntas interpretar "Azúcar amargo", "Media naranja"...

-Y también Erick Rubín, un momento muy especial y de lo más esperado en el concierto. Ya verán las güeras, jajaja.

A SUS 54, CON MENOPAUSIA Y LEJOS DEL DESMADRE

Hoy Alejandra se considera una mujer de pocos amigos. Durante algún tiempo fue muy cercana a Sasha Sokol y aunque ya no se ven, sigue habiendo un afecto entre ambas.

-Ya no soy tan sociable, ahora soy antisocial, ya no salgo. Mis prioridades cambian, después de mi menopausia ya no me importa ya me vale. La menopausia fue horrible, me siguen dando calores. Me dio muy temprano, porque en primera la presurización del avión de la gente que viajamos mucho, tenemos una menopausia prematura. También cuando tienes una historia clínica como la que tengo tu cuerpo guarda tu sangre, tengo como seis años con menopausia y todavía me entran los calores, pero afortunadamente ya no parezco "barbacoa de hoyo".

Alejandra tuvo que pasar esta etapa sin poder tomar hormonas, ya que luego de haber tenido cáncer, solo podía tomar hormonas de soya...

-Me tuve que aguantar y no cortarlo con una pastilla porque envejeces menos rápido según mi doctora. Créeme que yo en esta etapa de mi vida estoy gozando más mis momentos, siempre vivía de prisa, siempre viví como muy a mi manera el rock´n´roll y ahora soy totalmente consciente queriéndome, cuidándome. Yo hice ese personaje pero nadie puede aguantar viviendo así toda una vida. Hoy disfruto de mi trabajo de mi sobrino Apolo que lo adoro lo siento como mi hijo, no quisiera que creciera, que se quede así, soy una tía muy consentidora, los niños me vuelven loca.

SOY UNA MAMÁ QUE LE DUELE LO QUE PASA, PERO VA A VOLVER

Y por supuesto que le vino a la mente su hija Frida Sofía con quien ha tenido fuertes y serios problemas, luego de lastimosas declaraciones de Frida contra toda la familia.

-La vida me ha dado cosas muy hermosas, hay cosas que espero que algún día vuelvan a encauzarse, pero hay que dejar que la gente toque su fondo, que aprendan que cada quien escoge lo que quiere. Soy una mamá que le duele lo qué pasa, soy sensible, pero sé que algún día va a volver, algún día va abrir los ojos. Recuerdo que alguna vez también le reclamé a mi madre y hoy le agradezco y me doy cuenta que era una madre trabajadora que me enseñó a ser chingona. Siempre tendré mi corazón abierto, por que existió un cordón umbilical que nos tuvo unidas.

Alejandra con el papá de su hija Pablo Moctezuma

Hay mucha gente que tiene intereses en todo este conflicto que no ha permitido que Alejandra y Frida tengan un acercamiento.

-Sé que algún día se va a dar cuenta que hay gente que la utiliza, que le sacan cosas a su manera pero algún día despertará. Salió de mis entrañas y está hecha con amor y nadie puede con el amor de una madre... Disfruté ser madre, disfrute mi panza. Cuando me embaracé de ella estaba en el momento más importante de mi carrera y dije la quiero tener y no me importó a quien le parecía y a quien no. Tan lo hice que yo seguí adelante siendo madre y padre, a veces se les olvida, pero creo que siempre tú sabes dentro de ti quién eres y puedes engañar a todo el mundo pero a ti no...

Alejandra con casi nueve meses de embarazo de Frida Sofía

Muy consciente de la nueva etapa que esta viviendo, piensa en sus padres y asegura...

-Hoy me toca cuidarlos. Después de todo lo que ha pasado con mi mamá, yo si quería que estuviera en el escenario pero también tiene que haber alguien que le diga ya tienes que parar. Si te quieren, te lo tienen que decir, hay gente que a veces no te dice la verdad.

Alejandra de bebé cuando tenía nueve meses, atrás se puede ver a su mamá

Por eso Silvia Pinal no volvió a los escenarios, y Alejandra le dedica más tiempo y la disfruta.

-Jugamos backgammon, memoria, me gusta estar con ella porque nunca pasábamos tiempo juntas, ya sabes siempre estaba ocupada. Es una mujer maravillosa, me encanta su piel, además ha mejorado mucho pues tenía una enfermera que no sé qué le daba o si no le daba sus pastillas, ahorita está tomando todo a tiempo y está genial. Es terrible como hay gente que hace todo por querer controlarte, si a mí me hacen cosas, imagínate a mi mamá la tengo que estar cuidando. Mis hermanos Luis Enrique y Silvia están muy pendiente de ella. Veo como Apolo está aprendiendo y ella desaprendiendo es la ley de la vida.

AHORA PREFIERO ESTAR SOLA

¿Y el amor?

-Hace poco me encontré con un ex y quedamos que vamos a ir a comer pero está muy loco. A veces a mis ex los veo mejor como amigos, porque híjole yo deveras estaba perdida y pienso no sé porque qué pasó nunca he sabido escoger bien a una pareja. Por eso es mejor dedicarme a mí y lo que el destino me quiera mandar.

VUELVE A ROCKEAR

Para este 30 de julio Alejandra Guzmán promete un espectáculo lleno de tecnología de innovaciones y cosas muy especiales para sus público pues además de sus grandes invitados cantará los éxitos que sus seguidores le reclaman en cada concierto.