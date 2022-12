Este año Bad Bunny además de ser el cantante más escuchado en plataformas, fue el cantante más taquillero si de giras se trata.

Tan solo si con ´El Último Tour Del Mundo´ ganó 116.8 millones de dólares, duplicó los ingresos con la primera etapa del ´World's Hottest Tour´.

Desde la cuenta de Twitter de BadBunnyTour, se reportó que gracias a su ´World´s Hottest Tour´, en la que se presentó por diversos estadios como:

Chile

Paraguay

Argentina

Panamá

San Salvador

Colombia

Guatemala

Con estos países reunió 435.2 millones de dólares en 2022, lo que marca un récord histórico.

Bad Bunny supera su récord

´World´s Hottest Tour´ cerró en México, lo que le significó su cuarta visita a tierras aztecas.

Su pasada gira ´El último tour del mundo´ sumó 35 fechas por Estados Unidos; después hizo la presentación oficial de su material con tres conciertos completamente llenos en el Coliseo de Puerto Rico.

¿Cuánto ganó?

El medio Billboard Boxscore informó recaudó 232.5 millones de dólares y vendió 944 mil boletos de 21 conciertos con un promedio de 11.1 millones de dólares y 45 mil boletos por espectáculo.

Sin embargo, a pesar de tener buenos registros el conejo malo confirmo a Billboard que el 2023 será un año de descanso y en el que celebrará los logros obtenidos en estos últimos meses.

"Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros. vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, cabrón. Te has roto el cu**, reveló.

aemz