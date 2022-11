Doña Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández vuelve a causar polémica, ahora por las declaraciones que hizo sobre las infidelidades de su esposo, pues reconoció que era "ojo alegre" pese a estar casados.

"A Vicente le gustaba todo, desde muchachas hasta paletas, era ´ojo alegre´. Ni modo de andarlo cuidando. Imposible, no... yo dije que de las puertas para adentro es mi marido, de las puertas para afuera yo no sé qué haga... (nunca sentí celos) al contrario, qué bueno que lo vivió".

¿POR QUÉ CUQUITA ABARCA AGUANTÓ LAS INFIDELIDADES DE VICENTE FERNÁNDEZ?

Tras sus declaraciones, doña Cuquita recibió críticas, por lo que se defiende de ellas.

"Pese a todo, yo supe manejar mi matrimonio con Vicente. Él siempre hizo lo que él quiso y muy bien hecho, así que, aunque me critiquen, sigo en la misma postura, no me interesa".

Y añadió que Vicente "siempre hizo lo que quiso", pero siempre le dio su lugar como esposa, por algo duraron 58 años de casados.

"Él era muy él, él sabía dónde estaba yo, él sabía qué lugar tenía yo. Tan lo supo que nunca se fue, si ha querido se va, ¿quién los detiene?, ¿quién detiene a los hombres? Nadie, ¿verdad? No los detiene nadie".

¿CÓMO SE CONOCIERON DOÑA CUQUITA Y VICENTE FERNÁNDEZ?

Refugio Abarca y Vicente Fernández se conocieron en Huentitán, Jalisco, y su historia de amor empezó cuando ella tenía 17 años y él trabajaba en su carrera como artistas mientras se ganaba la vida como lavaplatos y mesero. Además, participaba en concursos y eventos artísticos para ganarse un nombre. Sin embargo, al ver a doña Cuquita supo que era el amor de su vida.

Vicente le dio diez minutos para que terminara con su novio y así iniciaron un camino juntos que se convirtió en un matrimonio de 58 años. Se casaron el 27 de diciembre de 1963 y formaron una familia con sus hijos Gerardo, Alejandra, Vicente y Alejandro.

Desde entonces, Doña Cuquita se convirtió en pieza clave para la carrera de Vicente porque lo ayudó a crecer en los negocios y el patrimonio familiar.

(Lérida Cabello)