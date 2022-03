La entrevista de Yordi Rosado donde Luis de Llano confiesa abuso a Sasha

Yordi Rosado, conductor de televisión fue criticado en redes sociales por la entrevista que le hizo a Luis de Llano Macedo en el que confesó que tuvo una "relación" con la cantante Sasha Sokol cuando ella –menor de edad– formaba parte de Timbiriche y él era el productor.

"Te agradezco tanto tu sinceridad porque no es fácil de hablar de todas esas cosas, sobre todo porque pasaron 40 años", dijo Yordi Rosado para posteriormente reconocer las cualidades del también creador de Timbiriche.

Sin embargo, tras esa sinceridad en la entrevista a De Llano, Sasha Sokol, este 8 de marzo Día de la Mujer, rompió el silencio y declaró en sus redes sociales que Luis de Llano abusó de ella al haber tenido una relación, destapando así una probable comisión del delito de pederastia o estupro. Ella tenía 14 años y él 39.

A Yordi Rosado, se le señala en redes sociales de haber sido condescendiente con el productor de Llano Macedo y de "apapacharlo" durante la entrevista que le hizo y donde afirmó de la relación que sostuvo con Sasha cuando ella era menor de edad.

Este martes en el Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol rompió el silencio sobre el abuso que vivió a lado de Luis de Llano, quien hace unos días aseguró que tuvo una relación con la ex Timbiriche y que la madre de ella tenía conocimiento de ésta.

En la entrevista de Yordi con Luis de Llano, el productor reconoció lo que visualizó como una relación normal y afirmó que se enamoró de Sasha. Ella, ayer, aseguró que ella tenía tan sólo 14 años y él 39 años cuando comenzaron "su relación", que en realidad era abuso.

"Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá... Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida", escribió Sasha Sokol en sus redes.

En su posteo en Instagram, dividido en dos partes, la cantante afirma que durante largo tiempo ocultó que seguían juntos.

"Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él. Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", escribió Sokol.

ARREMETEN CONTRA YORDI ROSADO

En redes sociales, los internautas arremetieron en contra de Yordi Rosado, pues lo critican por entrevistar a un presunto pederasta; además de que pidieron que por ética eliminara el video en donde Luis de Llano confiesa su "relación" con Sasha.

"Vamos a ver si Yordi Rosado realmente hace lo correcto. No es cuestión de popularidad, es cuestión de integridad"; "Entre las confesiones de asesinato de Palazuelos y las confesiones pedofilas de Luis de Llano, nos queda claro que el programa de Yordi Rosado es bastante cuestionable, pareciera que los apoya"; "Yordi Rosado destruyendo carreras!"; "Yordi Rosado apapacha a un pederasta. Yordi, da pena"; "No mmn, creen que Yordi Rosado no sabe el tipo de cosas que hacen en Televisa? Por favor, no sean tan ingenuos, ya que borre el video", se lee entre las reacciones.