La desenfrenada noche de Adele en bar de Londres, hizo pole dance

Mediante redes sociales se viralizarón varias fotos y video de la cantante Adele de visita a un club nocturno ubicado en Londres, Inglaterra. La afamada artista llegó sin previo aviso, disfrutó del evento Porn Idol y sorprendió a todos al bailar pole dance.

La intérprete, de 33 años, acudió al evento "Porn Idol", una parodia de "Pop Idol", en el cual en lugar de cantar la gente se desnuda, del bar "G-A-Y".

Adele llegó cerca de la medianoche con un gran grupo de amigos, para sorpresa de los asistentes del lugar. Pero eso no fue todo, pues luego se integró a las actividades. Sus fans se dijeron sorprendidos, pues tan sólo en octubre de 2021 ella anunció que dejaría de ingerir bebidas alcohólicas para cuidar su voz, además de que confesó que sufría ansiedad durante las resacas.

¿Adele festejó su triunfo en los premios BRIT?

Adele tuvo una triple victoria en los Premios BRIT del martes, por lo que es muy probable que estaba festejando eso. La cantante incluso halagó a una chica en topless y se puso a bailar en un tubo.

"A Adele le encantó el evento. La estaba pasando muy bien con sus amigos y le encantó ver el programa. Después de que terminó el concurso, irrumpió en el escenario y la multitud se volvió loca. Nadie esperaba que un ícono de la música estuviera allí", contó un testigo a medios locales.

Tan sólo en octubre pasado, Adele publicó su disco "30". Adele alcanzó el éxito mundial con su segundo proyecto "21", con "Rolling in the Deep", "Someone Like You" y "Set Fire to the Rain". En los Grammy de 2011 ganó a mejor Álbum, Disco y Canción del Año. Repitió la hazaña con "25", que recogió los mismos Grammy y que obtuvo el marco de ventas de debut más grande de la historia de los Estados Unidos.

Adele había estado insinuando un nuevo álbum durante más de un año, pero parece que la pandemia de Covid-19 retrasó su calendario. En una boda en febrero de 2020, la poderosa vocalista dijo a los invitados que su nuevo álbum caería en septiembre de ese año, pero las cosas cambiaron cuando el mundo entró en cuarentena.

(AZUCENA URIBE)