El ex de Laura Bozzo, Cristian Zuárez advirtió a la conductora que no tendrá ningún reparo en contar sus infelidades: "que se atenga a las consecuencias".

El futuro participante del reality show La Casa de los Famosos reveló que va a usar la misma estrategia que Laura Bozzo en el programa, hablar de todo sin pensar en los demás.

El famoso reveló en una entrevista para TvNotas que está muy molesto porque ella sí habló mal de él mientras se encontraba concursando.

“Me molestó mucho que no se haya tomado el tiempo para decir las cosas como fueron. De repente, dejó entrever que fui el causante de la ruptura de su matrimonio, y no fue así. Yo contaré toda la verdad, si se da la oportunidad dentro de La Casa de los Famosos, voy a usar el mismo espacio para contar mi parte”, comentó.

¿Quién es Cristian Zuárez?

Zuárez se ha dedicado a desarrollar su faceta como músico y productor de televisión. Así, ha participado como cantante en varios eventos musicales en Estados Unidos.

Cristian Zuárez fue pareja por 17 años de la famosa conductora de talk shows, Laura Bozzo y fue una de las relaciones más controversiales que hubo debido a que no solamente era la diferencia de edad sino también los problemas y chismes que los rodeaban.

Laura Bozzo y Cristian Zuárez se llevan una diferencia de edad de 24 años y se conocieron en Perú, él es de origen argentino y es músico, cuando sus caminos se cruzaron él formaba parte de la banda argentina Complot y ella acababa de terminar una relación de 20 años.

El ex de Bozzo se presento en el programa con su banda y fue cuando comenzaron una relación, hasta que decidieron irse de Perú.

¿Por qué se separaron Cristian Zuárez y Laura Bozzo?

Laura Bozzo y Cristian Zuárez terminaron su relación luego de que la presentadora de televisión descubriera una presunta infidelidad por parte de este con su socia Adriana Amiel, quien ahora es esposa del vocalista argentino

Cristian negó haberle sido infiel. Aseguró que la empresaria connacional era una amiga a quien conocía desde hace varios años.

“Yo no te voy a decir nunca que yo le fui infiel: yo sé lo que soy y punto. No voy a decir: ‘No, no fui infiel, señorita Laura’; simplemente es una cosa que inventó la prensa”, declaró en una entrevista.

La amenaza

“Yo tenía 24 años cuando comencé esa relación, ella casi 50. No creo haber tenido la madurez en ese momento para agarrar y destruir un hogar, yo tenía entendido que su relación había terminado”, respondió a los comentarios de Bozzo de que él fue su amante.

El músico comentó pisará La Casa de los Famosos, con la amenaza de que el mundo escuchará su lado de la historia.

“Ella es una persona que cuando habla desembucha y no piensa en cómo lo tomará la otra persona, por eso, yo voy a tomar la misma medida y que se atenga a las consecuencias. Voy a hablar tanto de sus infidelidades como de las mías”.

Además, reveló que no mantiene ningún rencor contra Laura, sin embargo contó que ella nunca lo valoró como pareja.

"Nunca valoró nada de lo que hice por ella, cuando estaba encerrado con ella, cuando fui el único que la llamó cuando estaba prófuga, fui el único que la salió a defender cuando la estafaron, y ahora resulta que soy el error de su vida”.

