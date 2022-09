La bioserie de "La Doña" traiciona su verdadera historia

¿Cuántas bioseries se han hecho de famosos? Pero en realidad ¿cuántos famosos realmente merecen tener una bioserie? Entre bioseries y películas biográficas destacan obviamente aquellas de personalidades que han muerto en accidentes, por sobredosis, de manera inesperada, a esos en los que aplica la leyenda: "Para vivir para siempre, hay que morir a tiempo".

Es el caso de figuras como John Lennon, Elvis Presley, Freddie Mercury, Marylin Monroe, Bruce Lee, Michael Jackson, Amy Winehouse, Pedro Infante, Jorge Negrete, Selena, Juan Gabriel, Jenny Rivera, entre muchos más, las historias resultan interesantes y con muchas cosas que descubrir, pero...

¿Y si ninguno de ellos hubiera muerto de algo sorpresivo? ¿si vivieran? ¿si hubieran dejado este mundo por causas naturales? Se acabarían las leyendas, los mitos, los misterios y hubieran pasado a la historia como todos los demás.

YA CUALQUIERA QUIERE O TIENE BIOSERIE

En México hemos pecado de querer enaltecer o hundir la vida de algunos famosos, todo con verdaderos fines de lucro entre biografías autorizadas y no autorizadas. Series con muy poca investigación, mala producción y dirección, ambientación, caracterización y peor aún malas actuaciones.

SILVIA NO QUEDÓ MUY BIEN PARADA

Hicieron la historia de Silvia Pinal y fue un rotundo fracaso. El trabajo de Itatí Cantoral, interpretando a la diva fue decoroso. Lo malo es que debieron omitir muchas cosas, empezando por mencionar el nombre de Enrique Guzmán quien les advirtió que llegaría hasta las últimas consecuencias si manchaban su nombre. El trabajo, la historia y la realización de dicha producción dejó muchas cosas en el tintero. También hubo una de Alejandra Guzmán que pasó sin pena ni gloria y en realidad hay tantas cosas que contar de ella, que sería muy interesante conocer la verdad de su vida siendo hija de dos grandes del espectáculo en México y teniendo una vida llena de éxitos y sinsabores.

DESTROZARON A LA D'ALESSIO

A alguien se le ocurrió hacer una bioserie de Lupita D´Alessio con el nombre de "Hoy voy a cambiar". En realidad acabaron a la cantante, pues decidieron ponerla como una mujer llena de vicios, grotesca, grosera. Y si bien Lupita sufrió muchos tropiezos en su vida, que necesidad había de exhibirla de esa manera. Nunca, en ningún momento buscaron mostrar cómo logró superarse, como recuperó su vida, el cariño de sus hijos y la valentía que tiene esta gran SEÑORA para enfrentar todas las adversidades.

ANEL, LA GRAN CULPABLE

Más que querer contar la vida de "El Príncipe de la Canción", lo que buscaron hacer es desacreditar y poner en mal a la madre de sus hijos Anel Noreña. Ella fue la culpable de su alcoholismo, su drogadicción y de todos sus males. Qué pena que no hayan decidido contar que es gracias a Anel que José José se encumbró y que todos sus éxitos musicales los consiguió mientras que vivió casado con ella. Anel decidió demandar a sus creadores y prometió que junto a sus hijos contarán la verdadera historia.

POCOS ACIERTOS Y VARIOS INTENTOS FALLIDOS

De los pocos aciertos podemos mencionar la serie de Juan Gabriel. "Hasta que te conocí" que es un buen relato de la vida del El Divo de Juárez en el que lo más importante es su historia de superación. Alguien que salió de la nada, se convirtió en un gran ídolo reconocido a nivel internacional. La estrella del pastel, fue que cuando se transmitió el último capítulo de la serie, Juan Gabriel murió.

A medias contaron la vida de Paquita la del Barrio, otro mal intento fue el de la bioserie de Joan Sebastian y qué decir de la de El Charro de Huentitán, "El Último Rey", donde claramente vimos que más que querer honrar la vida de Chente, buscaron desacreditarlo, y vengarse luego de que este se negara a dar los derechos de su historia a Televisa y los cediera a otra televisora. "El Rey, Vicente Fernández" es la serie con la que Caracol Televisión marca su llegada a México y que próximamente se estrena en la televisión mexicana, primero a través de Netflix y el año entrante será estrenada en TV Azteca.

LOS DESASTRES DE "LA DOÑA"

Hace unas cuantas semanas llegó a VIX (streaming TelevisaUnivisión) la serie de "La Doña", que asegura ser una investigación periodística con testimonios de las personas más cercanas a María Félix, incluyendo a su heredero, Luis Martínez de Anda . En realidad no me lo parece, es una historia llena de lugares comunes que si la viera "La Doña" se volvería a morir.

A lo largo de ocho capítulos se narra la vida de María en su natal Sonora, desde el inicio se ve que hay recursos y se logra una buena ambientación. Lo que es lamentable es el pésimo trabajo de dirección a lo largo de toda la serie, pues es claro que María Félix a muy corta edad, de niña y a los quince años, no hablaba con ese tonito de carácter y algo agresivo con el que la conocemos hoy a través de sus videos. De una niña normal a cambiar por los golpes que le va dando la vida.

Si bien seguramente la Félix fue una niña adelantada a su época, no creo que con escasos años tomara una pistola y amenazara a un sacerdote que quería abusar de ella, como lo retratan en la serie.

Sin nada nuevo que contar, a lo largo de la historia, no hay grandes revelaciones. Es sabido que desde pequeña María tenía un gran cariño por su hermano Pablo, dicen que estaban enamorados, como se ha contado infinidad de veces y esta fue la razón por la que a él lo mandan a una escuela militar y a ella la alejan de él.

FOTO: TOMADA DE IG @sandraecheverriaoficial

NINGUNA LE LLEGA A LA DOÑA

De las varias actrices que interpretan a María Félix a lo largo de su vida en la serie, ninguna da el tono. Es claro que hay una mala dirección escénica, a veces logran darle acento y tono al personaje y en escenas o capítulos subsecuentes se desdibujan totalmente. Sandra Echeverría en momentos lo hace muy bien, pero en otros es débil y sin matices. Ya ni decir del maquillaje a veces muy cargado y otras no tanto, mientras que el famoso lunar a veces aparece y otras casi ni ve. Pelucas exageradas y accesorios que a leguas se ven falsos.

FOTO: TOMADA DE IG @sandraecheverriaoficial

MARÍA BONITA Y SU HISTORIA CON LARA

Exagerado y nada original el romance de con Agustín Lara, lleno de lugares comunes y nada creíbles... Lara cantándole a "La Doña" en la playa de Acapulco: "Acuérdate de Acapulco, María Bonita, María del alma...". Y si bien Lara era un tipo feo o poco agraciado físicamente, era un hombre con una gran personalidad que fue lo que la enamoró. En el caso del actor que lo interpreta, ni una cosa, ni la otra.

MÁS AMORES DE LA DOÑA

El primero, padre de su hijo Enrique, no fue lo que ella esperaba. Cuentan que vivió un infierno y el matrimonio duró poco tiempo. Con él, fue con quien tuvo a su único hijo, Quique. La serie no habla del matrimonio de María con Raúl Pardo, vocalista del trío Los Calaveras. Cuentan que María nunca lo quiso reconocer, pero una buena biografía no debía omitirlo.

La antipatía entre ella y Jorge Negrete era evidente cuando se conocieron. La serie retrata a un Negrete con poca personalidad, de quien cuentan era serio y de mal carácter, nada que ver con este personaje que parece más un Pedro Infante. Nuevamente un anécdota conocido de María cuando le preguntan por Negrete: "Cómo crees que me va a gustar un pelado, grosero, engreído como ese, tengo mejores". Y por supuesto lo que le respondió a Negrete cuando le dijo que era mala actriz y que con quién se había acostado para lograr el personaje: "Y usted con quién se acostó para que le dieran el estelar".

FOTO: TOMADA DE IG @sandraecheverriaoficial

ESTEREOTIPOS DE LOS PERSONAJES

Resulta gracioso como buscaron estereotipar a los personajes con actores de poca personalidad. A Emilio "El Indio" Fernández, sentado con una botella de tequila en la mano, un recurso muy barato. A Gabriel Figueroa agarrando una servilleta y cortándola para enmarcar los ojos de María. Ni siquiera la productora e hija de Pedro Armendáriz, logró un buen actor para encarnar a su padre. Todos se hablan con apodos "Indio", "Doña", "Flaco". Y tienen que ver a Diego Rivera y Frida Kahlo, es una pena ver que la pintora parece más la India Yuridia. De Enrique Álvarez Félix, mejor ni hablamos. El mejor logrado es el personaje de Ernesto Alonso, buen actor, a quien al final le ponen una peluca de cabello blanco con la que parece Geppetto.

VIX SIN ÉXITO

Es lamentable ver este tipo de producciones que no cuidan a los personajes que forman parte de la historia del mundo de la farándula de nuestro país, es terrible que la plataforma de VIX permita que salgan al aire trabajos de tan poca calidad y que hasta faltas de ortografía hay en sus gráficos.

En resumen "La Doña" no es más que el relato de las muertes que vivió la actriz a lo largo de su vida: su hermano, su padre, su madre, su hijo, dos de sus esposos y en muy pocas partes podemos disfrutar de sus éxitos y de ese humor negro que siempre la caracterizó.

FOTO: TOMADA DE IG @sandraecheverriaoficial