Inimaginable... Nacho Cano y La Banda El Recodo juntos en España en el musical "Malinche"

Bien dice su slogan que EL RECODO es "La Madre de todas las Bandas". Y es cierto pues desde 1938, gracias a la inquietud de un joven llamado Cruz Lizárraga, se empezó a forjar la carrera de esta agrupación que hoy por hoy es una de las más reconocidas a nivel internacional dentro del Regional Mexicano.

Tuve la suerte de conocer a Don Cruz, allá por los noventas. Su encargado de prensa me echaba un telefonazo a El Universal para decirme que estaban en el reconocido restaurante Lincoln de la calle de Revillagigedo, en el Centro de la Ciudad de México, donde a Don Cruz siempre le gustaba comer. Hasta la fecha el lugar sigue sirviendo la mejor comida mexicana e internacional, con platos exóticos que van desde riñones, criadillas, menudencias, hasta sopas y postres tradicionales. Había que estar ahí, pues Don Cruz siempre nos daba buenas notas.

Para entonces la música de banda, no conocida como Regional Mexicana, era del todo popular y se escuchaba específicamente en algunos lugares. Lo cierto es que su gusto creció e invariablemente llegaba a las fiestas de todos los estratos sociales para poner el ambiente y bailar y es ahí donde da un gran salto a ser reconocida y convertirse en la favorita de todo el mundo.

Las charlas con Don Cruz eran interminables. Me platicaba de sus inicios, de cómo empezaron a salir de su natal Sinaloa a todo el país para luego recorrer todo el mundo.

TUVO 23 HIJOS

Por esos tiempos Don Cruz ya estaba algo enfermo, me contaba que se curaba con orinoterapia que no es más que el uso de la propia orina para mejorar el estado de salud. Decía que le funcionaba, debía tomar la primera orina de la mañana y en otros casos la usaba en compresas para ponérsela en algunas partes del cuerpo donde sentía dolencias.

El 17 de junio de 1995 murió Don Cruz Lizárraga, mientras la Banda realizaba ya una gira por Europa. Entonces todo el mundo pensó que sería el fin de la agrupación pero nadie contaba con que al mando se quedó uno de los hijos más jóvenes del fundador de los 23 que tuvo.

PONCHO LIZÁRRAGA A LA CABEZA

Fue Poncho Lizárraga quien tomó las riendas de La Banda de El Recodo, dándole éxitos sin precedentes. Poncho de inmediato formó un gran equipo de trabajo en el que contaba con la colaboración de Arturo Rivera (mi querido amigo que falleció con Jenny Rivera en el 2012) .

Inteligente y emprendedor este joven supo colocar a El Recodo como la mejor banda no solo de México sino de todo el mundo. Han recorrido los cinco continentes y muy pronto los veremos en un teatro de Madrid cantando con Nacho Cano en el musical que creó: "Malinche".

NACHO CANO A RITMO DEL EL RECODO

Es un hecho que el ex Mecano nunca imaginó que escucharía uno de sus temas en versión regional mexicana. Resulta que Poncho, estando en España, fue a ver "Malinche" y decidió crear la versión de "México Mágico". Fue tanto lo que le gustó a Cano que invitó a El Recodo a presentarla en vivo el 13 y 14 de enero en el recinto ferial Ifema Madrid. Además de que darán a conocer la versión que recientemente se grabó en México con la aprobación de Nacho Cano.

MALINCHE LLEVÓ 10 AÑOS DE PREPARACIÓN

Tras el indiscutible éxito de "Hoy No Me Puedo Levantar", Cano decidió trabajar en otro ambiciosos proyecto "Malinche" que a lo largo de10 años escribió esta obra que narra los hechos históricos más significativos y el mestizaje surgido entre Hernán Cortés y la Malintzin cuando ocurrió la conquista de América.

NO DEBEMOS APRENDER A VIVIR CON VIOLENCIA

Justo días después de lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa. Poncho Lizárraga hizo declaraciones y como buen sinaloenses, manifestó estar muy preocupados por lo ocurrido en su estado luego de la detención de Ovidio Guzmán.

-Andábamos todos muy preocupados por lo que sucedió, qué te puedo decir, ya sabes como corre el agua aquí en Sinaloa a veces se dicen muchas cosas ciertas y otras no tanto. Hubo mucha incertidumbre, pero tú sabes que la gente tiene su rollo, no se meten con la población, hay mucho respeto. Entonces, pues se calmó todo. Gracias a Dios ya hasta el día de hoy nos informó el Gobernador del Estado que desde ayer en la noche, se reanudaban todas las actividades normalmente como se vienen llevando a cabo.

Nosotros contentos de este inicio de del 2023 un año primeramente Dios que va a ser muy bueno en todos los aspectos, sé que será un año que nos va a llenar de mucha salud para todos nosotros para mi familia, para mis compañeros y para toda la gente que siempre nos apoya entonces.

¿Se acostumbra uno a vivir en medio de la violencia?

-¿Híjole, qué difícil no? Bueno todas las noticias negativas nunca son algo con lo que uno tiene que aprender a vivir. Yo creo que las noticias que lleguen a tu vida independientemente de lo que sea las tienes que enfrentar. Así tengas un mal día, que te molestes con tu pareja, que de repente amanezca con el pie izquierdo, pues es algo que tienes que dejarlo atrás. Todos debemos seguir hacia adelante tienes ver lo maravilloso y lo bonito que te da Dios en el regalo de estar vivo. Debemos avanzar en todos los aspectos y no puedes tampoco clavarte porque el vaso esté medio lleno.

"NACHO QUEDÓ FASCINADO CON MI IDEA"

¿Cómo se da tu encuentro con Nacho Cano y cómo los invita a participar?

-Nuestra participación en "Malinche" es musical, fíjate que ahora que estuvimos allá en el mes de octubre formando parte de los festejos de la Hispanidad, nos llegó la invitación por medio de la gente de la publicista de Nacho con la gente acá del Recodo, Cinthia Rivera, que nos invitaban al musical y aceptamos . Me llevé a a mis compañeros y nos encantó entonces había una canción que se llama "México Mágico" y cuando la escuché, le comenta a mi esposa: "fíjate que esta canción me gusta, es una canción que yo la siento y me siento orgulloso, porque habla de México mencionan a nuestra ciudad Mazatlán y dije la voy a grabar. Al día siguiente nos presentamos en La Casa de México, en Madrid. Nacho estaba ahí, platicamos y le mostré mi admiración. Le dije, sabes que Nacho me encantaría grabar la canción de "México Mágico", ¿nos autorizas? y dijo la canción es tuya. A partir de ahí, pues ya se hizo todo esto una realidad. Nacho vino acá a dirigir las voces a Mazatlán y ahora en un par de días pues nosotros regresamos.

UN RECONOCIMIENTO A MÉXICO

El musical, cuenta Poncho, está espectacular porque le hace un reconocimiento a nuestra tierra de una manera muy bonita, de una manera muy respetuosa tocando obviamente estos detalles de la Malinche. "Nacho lo muestra con mucho respeto y eso se le aplaude y se le valora. Porque la verdad deja muy bien a nuestra tierra. Malinche es como un reflejo de lo que hoy vivimos como sociedad y lo que vivimos con respecto a las fusiones de géneros de música.

SE HIZO UN CUMBIÓN

Y al tema "México Mágico" lo transformaron en una versión de cumbia: "más un cumbión, que le llamamos nosotros, un poco más acelerado que nos remonta un poco a la a los años de la quebradita de los 90´s. Entonces está muy interesante, la fusión quedó chida y lo bonito de todo esto es que tienes la oportunidad de poder compartir un tema que hable bonito de México".

CUMPLEN 85 AÑOS DE CARRERA

El Recodo se anota un éxito más en su carrera y a punto de cumplir 85 años de existencia, siguen conquistando corazones, rompiendo fronteras e innovando para el mundo.

-Agradecemos infinitamente eso a nuestro público y de la mano obviamente del 85 aniversario, van a venir una serie de presentaciones, discos y colaboraciones, pero especialmente queremos agradecer a nuestro público para siga sintiendo satisfecho de seguir apoyándonos, porque siempre estamos tratando de ofrecer cosas positivas, cosas buenas y poder darle difusión a nuestra tierra México y por supuesto que nuestro estado y a nuestro bello puerto de Mazatlán.

EN PLANES LA BIOSERIE

Entre los planes para el 85 aniversario quieren hacer la bioserie de La Banda El Recodo, cuenta Poncho que tienen una joya guardada para hacerla...

-Un día mi esposa, quien por cierto siempre me pone los pies sobre la tierra, me sacó de un cajón unos casetes en los que había muchas entrevistas con mi padre quien cuenta con pelos y señales toda la historia de la banda, es un documento invaluable que nos permitirá contar la historia a detalle de El Recodo.