La "Autopsia" de Andrea Noli

Andrea Noli es de esas personas que cuando la tratas por primera vez, es como si la conocieras de toda la vida. Amable, simpática, entrañable, sincera, educada... cosas que también transmite con sus enormes y expresivos ojos azules que no la dejan mentir.

Hija de padre uruguayo y madre rumana, nació en París, que la hace ciudadana del mundo, pero es mexicana por convicción. Luego de haber crecido en muchas partes, ya que sus padres se dedicaron a la música, decidió establecerse en México donde consolidó su vida personal y su carrera profesional, convirtiéndose en una de las actrices más importantes de este país.

EN "AUTOPSIA" INTERPRETA A CINCO PERSONAJES

Para Andrea, como para mucha gente, la pandemia la hizo renacer y es así como llegó a sus manos un texto que le movió las entrañas, una puesta en escena que ella misma produce y dirige en el foro Shakespeare, un monólogo de Iván Tula: "Autopsia"

-Interpreto más de cinco personajes desde una mujer, un hombre, una mujer policía que está investigando un crimen. Es una mujer que aparece esposada admitiendo que ella cometió un crimen pero a medida que transcurre la obra vas descifrando que ha sido víctima de violencia y que posiblemente a quien mató es a su victimario. Aunque de pronto la historia da un giro y te das cuenta que no es real lo que está pasando y que quizá el muerto no es muerto.

Andrea asegura que no pretende que parezca un panfleto feminista, sino que a través del mismo se hable de la dignidad del ser, de cómo una mujer puede reconstruirse después de estar hecha pedazos.

-También "Autopsia" me sirvió de catarsis personal, es una ensaladita de varios hombres que han pasado por mi vida. Cuando hago a un hombre tomo cosas de ellos, de cómo te ligan, de cuando te empiezan a llamar "chiquita", de cómo se excusaban.

UN BUEN THRILLER PSICOLÓGICO

-Es un trabajo unipersonal que a diferencia del monólogo el actor puede interpretar varios personajes, puede romper la cuarta pared e interactuar con el público y lo vuelve más enriquecedor. Me gusta muchísimo porque tratamos el tema de la violencia hacia la mujer, pero que también vive el hombre, cosas que padecemos a veces como sistema. Pero lo más importante es cómo te reconstruyes a ti mismo porque todos somos víctimas de alguna manera de un sistema de educación, de un sistema de leyes. Estaré en el foro Shakespeare durante todo el mes de octubre, los domingos, a las seis de la tarde y esperemos que si el público nos favorece, hasta mediados de noviembre sigamos ahí.

¿Cómo te llegó este texto?

-Primero, por recomendación de mis amigos, intenté ponerme a escribir y sacar a flote mis vivencias, pero lo cierto es que no es fácil y menos entrarle a la dramaturgia. Me acordé de Iván Tula, que yo admiro mucho, le llamé y me dijo que tenía una obra, me la mandó y fue mágico porque realmente dice lo que yo pienso y habla de lo que yo creo, de cómo es importante ser resiliente, y al final fue un regalo divino que me llegara. Automáticamente decidí hacerla y a los tres meses ya estábamos estrenando...

DEJA LA CDMX POR LA INSEGURIDAD

Andrea Noli tomó la decisión de dejar de vivir en la CDMX, por muchas razones, principalmente la inseguridad...

-Llegó un momento en que ya no podía , ni quería, perder tres o cuatro horas en el coche para ir de un lugar a otro. Además mi hija ya estaba creciendo y queriendo salir con los amigos, y la inseguridad cada vez peor. Así que vendí la casa que tenía, ya desde antes decidí invertir en Querétaro por si en algún momento tomaba esta decisión. Estuve un año en Canadá, donde vive mi mamá, luego empezó la pandemia y justo me regresé en ese momento. A partir de ahí soy la más feliz, tengo mucha calidad de vida, Querétaro está cerca de la ciudad de México y allá hay mucha seguridad, buen clima. Vivo frente al campo con los pajaritos, me da tiempo de hacer todo lo que quiero la verdad fue una gran decisión vivir allá no la cambio por nada.

SIN GANAS DE TENER PAREJA

¿Cómo vas de mamá y qué hay de tu vida sentimental?

-Estoy soltera, la verdad es que después de la última relación no me quedaron ganas de tener pareja por un buen rato y he disfrutado mucho estar así. Esto me ha dado la oportunidad de estar con mi hija ahora que vive esta etapa de adolescente. La verdad no ha sido nada difícil como dicen, tenemos buena comunicación somos amigas, cómplices, ella tiene la libertad de contarme sus cosas y yo las mías, eso nos ha vuelto más unidas que nunca y lo estoy aprovechando.

Valentina ya cursa el segundo año de preparatoria y para Andrea Noli es importante convivir con ella: "en menos de lo que imagino ya va a querer estudiar fuera y será más difícil estar así juntas, disfruto hacerle su lunch en la mañana y llevarle a la escuela, trato de disfrutar cada día".

VALENTINA YA VE A SU PAPÁ, JORGE SALINAS

Lo que pasó entre Andrea Noli y Jorge Salinas, padre de su hija Valentina, es pasado. La actriz prefiere no recordar el tema y acepta con agrado lo que está ocurriendo.

-Según sus palabras -de Jorge Salinas- comentó que tenía contacto conmigo. Me parece precioso que haya hecho un comentario así, quiere decir que vamos avanzando. Es un paso más en lo que todos queremos, el bienestar de Valentina, empezamos a tener acuerdos pero hasta ahí, no hay nada más y por cuestiones de que Valentina es una menor de edad tampoco me puedo aventurar a contar tantas cosas. Para Andrea lo importante es que su hija pueda convivir con su padre y con su familia.

-Hoy quienes más me apoyan son mis medios hermanos y ellos han sido la imagen paterna de Valentina, lo importante es que tengas familia. Prefiero no ahondar en el tema porque la opinión de Valentina es algo personal, para ella está siendo una sorpresa también grata. Veremos que va pasando y me agrada que la esposa de Jorge, Elizabeth Álvarez, esté propiciando esta buena relación y que Valentina pueda convivir con sus hermanos.

ANDREA NOLI TIENE UN GRAN PROYECTO ENTRE MANOS

La actriz recibió una propuesta muy importante y espera que se consolide

-Ya me dieron un "call back" y estoy cruzando los dedos porque es algo muy importantes. Es una serie y espero que se me haga, porque sería maravilloso este personaje, ya te avisaré si se logra o no, pero sería maravilloso poder hacerlo y sé que será una gran sorpresa para todo el mundo. Es un proyecto largo que se llevará tiempo grabar, pero tengo los dedos cruzados, así concluyó.