LA ACADEMIA ¿POR QUÉ SE PUSO TAN RUDA LA FINAL?

El final de La Academia 2022 ha dado mucho de qué hablar, luego de que Cesia Sáenz ganó el primer lugar y acusaran de fraude con memes en redes sociales.

La gran final de La Academia fue muy polémica, debido a que nadie se esperaba que Cesia ganara La Academia, pues los favoritos eran Mar, Nelson, Rubí o Andrés, por lo que rápidamente el nombre del reality show o el nombre de los alumnos se hizo tendencia en redes, así como la palabra fraude.

El reality show fue tendencia durante las últimas semanas debido a los errores por parte de la producción, que dejaron en segundo plano el talento de los alumnos.

Entre los incidentes que más destacaron y que la audiencia se dedicó a señalar, se encuentran el evidente presupuesto limitado, la escenografía austera, escasez de maestros, falta de protocolos sanitarios, mala dirección, por parte de Alexander Acha, y una atropellada conducción a cargo de Yahir, participante de la primera generación.

A pesar de las críticas, Yahir logró conservar su puesto como conductor durante toda la temporada, siendo uno de los mayores retos de su carrera.

"Me despido dándole las gracias, porque una vez más cumplió su cometido, somos un equipo enorme de personas y cada academia es distinta. Definitivamente el reto más fuerte que he tenido en toda mi vida".

LOS GANADORES DE LA ACADEMIA

Lolita Cortés no pudo esconder su reacción al saber que Mar se quedó con el tercer lugar con 1200 millones de votos mientras que Cesia ocupaba el primero con 1265 millones de votos.

Estos fueron los resultados de los votos que cada alumno de la Academia tuvo, lo que provocó que los memes acusaran de fraude al programa:

Rubí, quinto lugar con 249 millones de votos

Nelson, cuarto lugar con 1060 millones de votos

Mar, tercer lugar con 1200 millones de votos

Andrés, segundo lugar con 1243 millones de votos

Cesia, primer lugar con 1265 millones de votos

Tras la final de La Academia, las redes sociales se llenaron de memes que "gritan" que el fraude estuvo presente al coronar a Cesia como la ganadora y desbancar a Mar hasta el tercer lugar. Sin embargo, los usuarios también reconocen que Mar tendrá una mejor carrera musical, pero eso no les quita el enojo.

DENUNCIAN FRAUDE EN REDES SOCIALES

En redes sociales los internautas denunciaron fraude, cuando dieron a conocer que Cesia era la ganadora de la décimo tercera generación. Con más de mil millones de votos la joven se hizo acreedora a un millón de pesos y un contrato con Sony Music para grabar sus dos primeros sencillos, provocando el enojo de los televidentes que se manifestaron en redes sociales, y del público que estaba en el foro y que de inmediato comenzó a gritar "fraude, fraude, fraude", porque no les gustó el orden en el que quedaron los finalistas.

Algunos de los comentarios que hicieron en redes sociales fueron: "Vaya decepción", "El robo más descarado de la historia", "Todo México al ver que la gritona ganó", "Fue fraude, nadie quiere a Cesia".

¿QUIÉN ES CESIA SÁENZ, LA GANADORA DE LA ACADEMIA 2022?

Cesia Sáenz, también conocida como "La Leona de Honduras" nació el 27 de diciembre de 1998 en Comayagua, Honduras, tiene 23 años. Es una joven muy extrovertida, honesta y valiente. Antes de lanzarse en busca de su sueño de ser una cantante solista, perteneció a la agrupación Dosis Alterna.

Cesia ha combinado la música con otras artes, como la pintura, la joyería y la cocina, pues desde que era niña sintió interés en explotar su mente creativa de varias maneras.

"Estoy feliz, no tengo palabras de lo agradecida que estoy. No tengo palabras. Gracias a la gente que me apoyó. Gracias por haber confiado en mí, gracias por haber creído en mí. Los voy a llevar siempre en mi corazón", expresó la ganadora de La Academia 2022, a pesar de no tener al ciento por ciento el apoyo de la gente.

(Lérida Cabello)