Este domingo 14 de agosto se llevó a cabo la final de "La Academia 20 años", el reality show de TV Azteca, que causó inconformidad, pues en redes sociales los internautas denunciaron fraude, cuando dieron a conocer que Cesia era la ganadora de la décimo tercera generación.

Con más de mil millones de votos la joven se hizo acreedora a un millón de pesos y un contrato con Sony Music para grabar sus dos primeros sencillos. Mientras que Rubí, con más de 250 millones de votos, quedó en quinto lugar, Nelson, en cuarto lugar; Mar en el tercero y Andrés, en el segundo lugar, provocando el enojo de los televidentes que se manifestaron en redes sociales, y del público que estaba en el foro y que de inmediato comenzó a gritar "fraude, fraude, fraude".

LA ACADEMIA DENUNCIAN FRAUDE EN REDES SOCIALES

Fue justamente cuando Yahir y Vanessa Claudio, conductores del reality se reunieron en el escenario para anunciar a los ganadores que tanto el público en el foro, como en redes sociales denunciaron fraude, debido a que no les gustó el orden en el que quedaron los finalistas.

Algunos de los comentarios que hicieron en redes sociales fueron: "Vaya decepción", "El robo más descarado de la historia", "Todo México al ver que la gritona ganó", "Fue fraude, nadie quiere a Cesia".

A pesar de la respuesta del público, Cesia agradeció el apoyo de la gente.

"Estoy feliz, no tengo palabras de lo agradecida que estoy. No tengo palabras. Gracias a la gente que me apoyó. Gracias por haber confiado en mí, gracias por haber creído en mí. Los voy a llevar siempre en mi corazón".

(Lérida Cabello)