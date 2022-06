"Algunos dirán que esto es blasfemia, pero como no soy cristiano, no opino", "Muy padre y todo... pero sabemos que eres bien pecador", "Si pero si tú crees que vas para la gloria, ¡bueno!", "Ahora no vas a pecar más; no debes", "Eso no es un juego, si vas a entregar tu corazón a Cristo, tiene que ser de corazón", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en su publicación.