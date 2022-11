Kunno estalla y responde a las burlas que recibió por el "rechazo" de David Guetta, pues asegura que el DJ portó como un caballero, y pidió no tacharlo de homofóbico por negarse a darle un beso en la mejilla.

De acuerdo a usuarios en redes sociales, Guetta rechazó al influencer durante la ceremonia de Los 40 Music Awards que se celebraron en Madrid, España, por lo que Kunno usó sus redes sociales para responder a las críticas y burlas.

KUNNO ESTALLA Y RESPONDE A LAS BURLAS SOBRE DAVID GUETTA

"Gente, ¿qué está pasando aquí? La gente habla y habla, y yo tengo que decir la verdad de lo que ha pasado con David Guetta", escribió en su cuenta de Facebook.

Y agregó que Guetta fue super buena onda con él.

"La gente no tiene nada que hacer, de verdad, nada más por chisme. La verdad es que David Guetta fue super buena onda, me saludó super bien, super a gusto. El hombre siempre se comportó como todo un caballero durante la premiación y hasta me subió a su Instagram así que ja, ja".

Kunno llamó ignorantes a todos los que se han burlado de la situación y arremetió contra la grafóloga Maryfer Centeno por señalar que el influencer invadió el espacio personal del músico.

"Había una ridícula en TikTok, literal ridícula, porque se hace de esas personas que leen el lenguaje corporal cuando, de seguro, la vieja ni siquiera ha de saber leer y sale diciendo que yo invadí el espacio de David Guetta. Gente, aquí en España la gente se saluda de doble beso, pero como la gente que está hablando no sale de su rancho no conoce otras culturas", concluyó.

DAVID GUETTA SE NIEGA A DARLE BESO A KUNNO

Kunno fue el encargado de presentar el premio "Best International Dance Artist or Producer of the Year", que ganó David Guetta, cuando este subió al escenario, el influencer le entregó su premio y se le acercó para darle un beso en la mejilla, pero el DJ no le correspondió.

Algunos de los comentarios que generó el desaire de Guetta a Kunno fueron:

"Niveles, amigos, niveles", "Kunnito entregándole su premio a David Guetta", "Jajaja David le ignoró el beso a Kunno", "Se vio el momento incómodo de besar a Kunno", "Todos viendo cómo le niega el beso a Kunno".

(Lérida Cabello)