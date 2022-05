Gene Simmons habla del adiós definitivo de Kiss que está próximo "por el respeto, amor y admiración por los fans".

Estamos haciendo lo correcto. Vamos a renunciar mientras estamos en la cima, hacer lo mejor que podamos, y será triste, pero también va a ser feliz. En el último show que hagamos como banda de gira, lloraré como un niño de 12 años cuyo pie estás pisando





KISS SE DESPIDE "POR EL RESPETO, AMOR Y ADMIRACIÓN POR LOS FANS"

La banda anunció en 2018 que harían una gira final masiva, antes de colgar sus icónicos trajes.

"La razón para dejar de girar es por el orgullo y el respeto por uno mismo y el amor y la admiración de los fanáticos. Lo último que quieres ser es ser un boxeador campeón del mundo y permanecer en el ring demasiado tiempo. Es solo cuestión de tiempo hasta que tus piernas no puedan sostenerte y vayas a perder", expresó Simmons.

LA APTITUD FÍSICA, EL SECRETO PARA MANTENER SU DESTREZA EN EL ESCENARIO

A sus 72 años, Gene Simmons, más de 50 años desde que debutó por primera vez con la banda, reconoce que la aptitud física es crucial para mantener su destreza en el escenario.

"Trabajamos duro en ello. La banda actualmente disfruta de no consumir drogas, beber, no fumar. Nada de eso estúpido del rock and roll".

KISS DIRÁ ADIÓS CON SU GIRA "END OF THE ROAD"

La veterana banda de rock parece ir en serio con la idea de concluir su carrera luego de realizar su gira de despedida "End of the road". El tour finalizará en los últimos meses del 2022 y no se extenderá a 2023.

Los rockeros tenían en mente terminar su gira el 17 de julio de 2021 en Nueva York, pero sus planes cambiaron con la llegada del covid-19, por lo que consideran que con una serie de actuaciones durante el 2022 cumplirán su cometido: despedirse de su público en buenas condiciones.

(Lérida Cabello)