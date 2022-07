Khloé Kardashian y Tristan Thompson esperan el nacimiento de su nuevo bebé a finales de julio o principios de agosto.

La empresaria y el basquetbolista habían planeado tener a un nuevo integrante de la familia, por lo que su segundo hijo fue concebido en noviembre de 2021 a través de un vientre subrogado.

"Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre", afirmó un representante de Khloé Kardashian.

Kardashian y Thompson concibieron a su segundo hijo "cuando aún eran pareja", confirmó un vocero de la empresaria de 38 años.

"Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por la bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia", puntualizó el vocero.

ANTES DE LA RUPTURA, KHLOÉ KARDASHIAN Y TRISTAN THOMPSON PLANEABAN TENER OTRO HIJO

La empresaria y el basquetbolista tenían planes de tener otro hijo, pues en la Navidad de 2021 Khloé lo compartió con su círculo cercano, según una fuente cercana a la hermana de Kim Kardashian, informó Page Six.

Sin embargo, en diciembre trascendió que Tristan se convertiría en padre por tercera ocasión, producto de una infidelidad con la modelo de fitness Maralee Nichols. Su hijo Theo ya tiene seis meses.

Debido a esta nueva traición, Kardashian terminó con él en enero, pero habría seguido con el embarazo subrogado.

"Khloé y Tristan ya tenían al bebé en proceso cuando estalló el escándalo. Para entonces, Khloé estaba como 'Voy a hacerlo'", contó la fuente a Page Six.

En la última temporada de "Keeping Up With The Kardashians" Khloé compartió con Kim sus ganas de volver a embarazarse, pero el médico le habría dicho que tendría riesgo de aborto, por lo cual comenzó a considerar la subrogación. Su hermana le dijo que a ella le había "ido bien" con el método, pues recordemos que sus hijos Chicago y Psalm nacieron de un vientre sustituto.

Ahora, la hija de Kris Jenner está por convertirse en madre por segunda ocasión.