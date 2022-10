El actor Keanu Reeves era el protagonista de la ficción basada en el libro de Erik Larson, 'El diablo en la Ciudad Blanca'.

El portal "Variety" reveló que Reeves ya no será el protagonista de la producción, de momento, no hay ningún tipo de comunicado oficial por parte del actor sobre los motivos que lo llevaron a apartarse de este proyecto.

El intérprete de ‘Neo’ había fichado para protagonizar la serie basada en el libro de Erik Larson, ‘El diablo en la Ciudad Blanca’, siendo así su primer papel importante en televisión.

El diablo en la Ciudad Blanca se trata de uno de los proyectos de Hulu/Disney+ con una gran producción. El libro es una pieza histórica clásica de no ficción que se convirtió en un éxito de ventas. La historia se ambienta en la Feria Mundial de Chicago de 1893.

"The Devil in the White City" es un título que Di Caprio tiene en marcha hace más de 10 años. El actor compró los derechos de ese libro en 2010 y luchó incansablemente por llevar esa historia al cine con él mismo como protagonista. Uno de los realizadores que más veces lo dirigió, Martin Scorsese, se sumó, pero la iniciativa no prosperó.

Reeves tiene por delante el estreno de John Wick: Capítulo 4 el 24 de marzo de 2023, por no hablar de la prevista John Wick 5, de una secuela de Constantine, y de su empeño en llevar al cine BRZRKR, basada en un cómic suyo que ya tendrá un tratamiento en forma de anime para Netflix.

Mientras que por parte de Scorsese y DiCaprio, los próximos meses trabajen en Killers of the Flower Moon el año que viene.

aemz