KATE DEL CASTILLO IMPACTA A SUS FANS CON SU CAMBIO FÍSICO TAN DRÁSTICO

Kate del Castillo fue blanco de críticas en su reciente aparición en Nueva York, donde asistió a un evento con otras estrellas latinas como Adamari López, Fernando Colunga y Jacqueline Bracamontes, donde impactó a sus fans con su cambio físico tan drástico.

Las críticas se desataron en redes sociales por una foto que publicó Adamari López del encuentro que ambas tuvieron en la gala de una cadena de televisión hispana en Estados Unidos que estrenará "La reina del sur 3", protagonizada por la actriz.

Para la velada, Kate lució un maquillaje natural resaltando sus mejillas y lipstick en tonos nude. Tal vez fue el make up en conjunto con las luces que provocaron que se viera diferente.

Kate fue señalada de haberse hecho algunos arreglitos en la cara, que la hacen lucir muy diferente y aparenta mayor edad de la que tiene. Algunos de los comentarios que hicieron los internautas sobre el evidente cambio en rostro fueron.

"¿Qué le pasó a su cara? Ya no es ella", "Kate se operó su cara y no le quedó nada bien. No había necesidad, es muy bonita", "Qué viejita se ve Kate", "Pero, Kate parece otra persona", "Kate abusa del bótox, se le ve horrible la frente, pero ella en una entrevista dijo ´sí, uso bótox, pero de una forma sutil´ jajajaja si como no, le inyectan litros, por eso se ve así", "Que acabada se ve Florinda Meza, bien por Adamari", "Que cara de huarache tiene la Kate".

Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado sobre los comentarios que hicieron en redes sociales sobre su rostro.





"La reina del sur 3", producida por Telemundo, basada en la novela homónima del autor español Arturo Pérez-Reverte, protagonizada por Kate del Castillo está próxima a estrenarse con personajes icónicos, nuevos dramas e historias que te mantendrán pegado a la pantalla.

Las grabaciones de los nuevos capítulos comenzaron a finales de mayo de 2021 en Colombia, después se trasladaron a México y otros lugares cercanos para lograr los escenarios que la historia requiere.

Teresa Mendoza, el personaje icónico interpretado por Kate del Castillo, es uno de los personajes que más seguidores tiene en la pantalla chica, motivo por el que los fans quería una tercera parte de la serie.

"Esta es una serie que resuena con el nuevo latino de hoy que anhela narrativas contemporáneas de vanguardia junto, con personajes fuertes en una producción de nivel superior. Las dos primeras temporadas tuvieron un gran éxito en las plataformas lineales y en todas las plataformas, por lo que tenía mucho sentido traer de vuelta a ´La reina´", expresó Kate.

(Lérida Cabello)