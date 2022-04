Karla Panini y Américo Garza reafirman su amor con un tatuaje

Karla Panini y Américo Garza siguen dando de qué hablar, ahora se les ocurrió reafirmar su amor con tatuaje.

En 2020 la polémica pareja se tatuó la palabra "AIKY", que parece ser que son las iniciales de sus nombres juntos: Américo Israel y Karla Yvette, y se tatuaron el número 856.

Este tatuaje lo han intentado descifrar tanto sus seguidores como sus detractores, y muchos han coincidido con que se trata del número de la habitación del hotel donde se quedaban de ver a espaldas de Karla Luna.

KARLA PANINI Y AMÉRICO GARZA REAFIRMAN SU AMOR CON TATUAJE

Ahora Panini decidió tatuarse las fechas de nacimiento de las hijas que Karla Luna y Américo Garza tuvieron juntos, y también eligieron una frase de amor.

This kind of certainty comes but just once in a lifetime, que quiere decir "Este tipo de certeza llega solo una vez en la vida".

Algunos de los comentarios que desató esta publicación en Instagram fueron: "Y la fecha cuando le bajaste el marido a tu mejor amiga? Esa estaría genial", "Les faltó la fecha cuando murió Karlita ah esa la llevarán por siempre", "No que muy cristiana evangélica y tatuándose?".

Hace unos días, la ex "Lavandera" debutó como empresaria, provocando el enojo de los usuarios de redes sociales, que no olvidan que la conductora traicionó a Karla Luna y le quitó a su esposo Américo Garza, y la pareja sigue sacando provecho de la situación.

Lo más reciente es que a través de su cuenta de Instagram, Karla y Américo posaron con una playera que tiene la frase: "Te odiamos Panini", pues le tiene sin cuidado lo que la gente piensa de ella, y más si es feliz con el amor de su vida, por lo que hizo un llamado para que sus fans compren su playera.

(Lérida Cabello)