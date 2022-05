La polémica ex Lavandera, Karla Panini recientemente se lanzó contra sus detractores, entre ellos el comediante Jorge Verduzco "Platanito" por haber opinado del caso Karla Luna y Américo Garza en el pasado.

La "comare guera" detalló que desea encontrárselo de frente y recordó su polémico "chiste" de la Guardería ABC, mismo que le ocasiono críticas y que abandonara el país por un tiempo.

Tal parece que Panini no piensa quedarse cayada y sacará todos lo que sabe de los famosos que en algún momento opinaron sobre su enemistad con Karla Luna.

La comediante regiomontana utilizó el micrófono de su podcast "Mal Influencer" para lanzarse en contra de Platanito, incluso aseguro que el comediante "hacía cosas indebidas" en su camerino.

Karla Panini recuerda polémica de Platanito y Guarderia ABC

La comediante externó que desearía encontrarse a Platanito de frente, no para aclararle algo, sino para decirle por qué se mete. Además, aseguró que cuando Platanito la "regó" con el chiste de la Guardería ABC, sólo ella lo apoyó.

"No para aclararle algo sino para decirle ´tú qué te metes, tremendo panzón. Payaso panzón, ridículo. Si la única que te habló cuando tuviste tu problemita, ese malísimo, de una tragedia y ahí estaba llorando. Yo agarré mi teléfono y le dije ´Sergio estamos para apoyarte, son cosas que pasan, uno la riega... pero aquí estoy para apoyarte´. Después todo este show que ya sabemos, juzgándome y acusándome y haciendo show y burlándose", explicó Karla Panini.

Karla Panini asegura que Platanito hacía cosas indebidas en su camerino, Por si fuera poco, Karla Panini advirtió que le gustaría encontrarse a Platanito con su esposa, pues presuntamente el comediante hacía cosas indebidas en sus camerinos.

"Sobre todo me sorprende que juzgándome cuando, Sergio Verduzco yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí. Juzgandome, querido no creo que tengas cara para hacerlo. Me encantaría encontrármelo y restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo", concluyó la comediante.

(Azucena Uribe)