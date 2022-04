Karla Panini alza la voz para frenar ataques en su contra: "Yo no me lo robé"

Tras varios años de polémica e interminables criticas en la relación de Karla Panini y Américo Garza, la comediante decidió alzar la voy y pone fin a los rumores, donde aclaro las dudas de la gente.

SUGEY ÁBREGO PONDRÁ A LA VENTA SU ROPA INTERIOR USADA: "PODRÁN SOÑAR CON ELLA"

Tal situación comenzó desde que la fallecida Karla Luna reveló en una entrevista el momento de infidelidad que vivió a lado de su ex pareja, Américo Garza y, su entonces mejor amiga y compañera de trabajo, Karka Panini.

Desde ese momento millones de personas comenzaron a criticar a la "Comare Güera", pues comenzaron a salir a la luz video, imágenes, incluso, audios donde Luna aseguraba que era una "pésima amiga". Sin embargo, lo anterior no pareció importarle a Karla Panini, ya que poco después, contrajo nupcias a lado de Américo Garza.

Tras un largo tiempo, las personas no olvidaron esta traición, por lo que siguen rumores de que la comediante le robó el esposo a Luna, lo que provocó una separación definitiva entre Garza y la finada, mientras ella luchaba contra el cáncer.

Por lo que Karla Panini decidió, nuevamente, romper el silencio, para aclarar el supuesto robo que le hizo a Luna, ya que por medio de un video de la plataforma de TikTok, la famosa comediante alzó la voz y aseguró que se trató de un malentendido debido a la desinformación que existe hoy en día.

"Dejamos que un monstruo creciera, un monstruo gigante" "Por eso se hizo toda esta bola de nieve, porque callé y callé y callé. Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso", menciona Panini durante el video.

MARTA GUZMÁN REAPARECE SIN CABELLO TRAS QUIMIOTERAPIA POR LUCHA CONTRA EL CÁNCER

KARLA PANINI APROVECHA SU POPULARIDAD EN REDES PARA LANZAR MERCANCÍA

Por medio de Instagram, Karla Panini realizó una publicación con dos fotos al lado de su esposo Américo Garza. Ambos lucen unas playeras negras que llaman la atención por el logo que contiene. La prenda tiene en el medio un corazón y una frase que dice: "Te odiamos Panini". Con esto, mencionó que pronto venderá las playeras que lucen ella y su esposo.

(Azucena Uribe)