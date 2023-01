Karely Ruiz, quien es una de las mujeres con más seguidores en OnlyFans confesó que rechazó a Babo de Cartel de Santa.

El rapero fue tendencia en las últimas horas luego de que se difundiera el video sin censura de la canción "Piensa en mí" en dicha plataforma, provocando miles de reacciones en redes sociales, debido a que está muy subido de tono, pues presume las "perlas" que se puso en los genitales.

"Piensa en mí" cuenta con dos videos una light, que está disponible en YouTube, y otro subido de tono, que fue hecho exclusivamente para OnlyFans. Sin embargo, este último fue compartido en redes por varios usuarios que tienen acceso a dicha plataforma.

¿POR QUÉ KARELY RUIZ RECHAZÓ A BABO DE CARTEL DE SANTA?

La influencer regiomontana reveló en su cuenta de Facebook que fue invitada a la grabación del video de Babo, pero rechazó la invitación.

"QUEDE CON EL VIDEO DE BABOOO. A mi me invitó a ese video".

Karely no dio más detalles sobre su participación en el video especial para OnlyFans, ni por qué rechazó la propuesta de Babo, pero sí se pronunció en contra de quiénes filtran los videos, porque hay gente que paga para verlos.

"No se me hace justo porque hay gente que realmente paga para ver esos videos, siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno", expresó Ruiz.

Y agregó que, aunque le enoja la filtración de videos, confesó que eso le ayuda a aumentar su popularidad, lo cual, se ve reflejado en sus ganancias.

FILTRAN VIDEO EXPLÍCITO DE KARELY RUIZ

Al igual que Babo, Karely Ruiz se convirtió en tendencia por la filtración de uno de sus videos en Twitter. De acuerdo con algunos usuarios, la creadora de contenido para adultos hizo un clip para su OF donde colaboró con otra mujer. Para acceder a este contenido, las personas deben pagar una suscripción de 16 dólares mensuales, unos 300 pesos mexicanos.

"Ya vi que traen un caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página de OnlyFans y lamentablemente algún p3nd... lo sacó de la página", apuntó.

(Lérida Cabello)