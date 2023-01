Recientemente Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa, se volvieron tendencia en Twitter luego de la filtración de sus videos íntimos de Only Fans en sus redes sociales, por lo que sus seguidores les piden una colaboración juntos.

De hecho, Karely iba a participar en el video de Babo de la canción "Piensa en mí" en su versión para adultos, pero la influencer regiomontana reveló en su cuenta que, aunque fue invitada por él, rechazó la invitación, sin dar más detalles, solo se mostró sorprendida en Instagram, con una foto que Babo compartió en la que se le ve una manota.

"Ya no pudieron verme la cara. Últimamente me miran las manos, me miran los pies, me miran el bulto también #PPCDSALV #elmanotas", escribió Babo.

FOTO: CAPTURA IG @babo_cartel

KARELY RUIZ PLANEA COLABORACIÓN CON BABO

Ahora se sabe que Karely Ruiz rechazó al Babo por su novio que no la dejaba.

"Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo ya tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale", contó a sus seguidores en redes sociales.

Karely y Babo ya se están poniendo de acuerdo para hacer un video juntos, una versión para YouTube y otra para OnlyFans, pues quieren hacer algo bien fregón.

"Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad".

Karely Ruiz y Babo se conocen desde hace algunos años, de hecho, la influencer ha subido algunas fotos con el rapero, por lo que no será difícil que trabajen juntos, gracias a que ya se conocen y ambos tienen sus páginas en OnlyFans.

Karely Ruiz se ha convertido en la mexicana más popular en la plataforma Only Fans, y con Babo de Cartel de Santa pasó lo mismo gracias a la filtración de su video de la canción "Piensa en mí", por lo que sus fans les piden que hagan algo juntos, y todo parece indicar que en breve será una realidad.

(Lérida Cabello)