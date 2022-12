Kanye West asegura que le agrada Hitler y vuelve a causar polémica con sus declaraciones antisemitas en la plataforma InfoWars, de Alex Jones, quien es conocido por sus comentarios de ultraderecha y teorías de la conspiración.

A pesar de que los comentarios antisemitas de Kanye West le han costado perder contratos con grandes marcas como Adidas y Gap, y a que Elon Musk le suspendiera su cuenta en Twitter, quien ya se la restituyó sigue dando de qué hablar.

KANYE WEST ASEGURA QUE LE AGRADA HITLER Y VUELVE A CAUSAR POLÉMICA

En la transmisión, West apareció cubierto con una máscara negra y guantes del mismo color, también estuvo presente el supremacista blanco Nick Fuentes, quien recientemente causó polémica por haberse reunido con el expresidente Donald Trump y Kanye.

"Todos los seres humanos tienen algo de valor que trajeron a la mesa, especialmente Hitler. Tenemos que dejar de insultar a los nazis todo el tiempo", afirmó West.

Y agregó que ve cosas buenas sobre Hitler y negó el Holocausto, a pesar de que inició la Segunda Guerra Mundial y asesinó a seis millones de judíos.

"Claro que veo cosas buenas sobre Hitler. Los nazis también hicieron cosas buenas. No me gustaba la palabra ´maldad´ al lado de los nazis. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis. Lo que pasó no fue un Holocausto, miremos los hechos sobre eso. Hitler tiene muchas cualidades positivas. Me agrada Hilter".

A principios de octubre después de que Kanye West usó una camiseta con la frase "White Lives Matter", la liga Antidifamación la clasificó como un "eslogan de odio", por lo que marcas como Adidas, Balenciaga y Vogue cortaron sus lazos con el rapero, que parece que no aprendió la lección y continúa haciendo comentarios polémicos.

(Lérida Cabello)