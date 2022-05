Justin Timberlake se une a la lista de cantantes que han vendido su catálogo musical como Bob Dylan, Sting, Shakira, Bruce Springsteen, entre otros.

De acuerdo con Variety, Justin Timberlake vendió su catálogo musical en 100 millones de dólares. A través de un comunicado se dio a conocer que los nuevos dueños del catálogo el ex integrante de NSYNC son Hipgnosis Song Management y un fondo respaldado por la firma de capital privado Blackstone.

{"quote":"El increíble catálogo de Justin se unirá a otros trabajos asombrosos en Hipgnosis que sabemos que servirán como un gran administrador de su trabajo. Esperamos una gran asociación entre Justin e Hipgnosis Merck Mercuriadis, fundador y director ejecutivo de Hipgnosis."}



Hipgnosis Song podrá usar canciones de Justin Timberlake como "SexyBack", "Rock Your Body", "Suit and Tie" y "Can´t Stop the Feeling".

Hay que aclarar que Justin Timberlake solo vendió los derechos de publicación de su catálogo musical, no los de grabación, es decir, que se refiere a las canciones que escribió o coescribió.

El portal The Guardian informó que Merck Mercuriadis, fundador y director ejecutivo de Hipgnosis Song, destacó que Justin Timberlake es uno de los cantantes y compositores más influyentes de los últimos 20 años.

(Ann Ventura)