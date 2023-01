La cantautora Julieta Venegas confesó que su ex esposo Álvaro Henríquez la dejó por una actriz de un videoclip.

Mediante una "Entrevista con Yordi Rosado" en la que asistió la cantante mexicana, reveló detalles del motivo de su divorcio con el intérprete chileno e integrante de la agrupación "Los Tres", con quien se casó en 1998.

Julieta recordó cómo fue su experiencia de matrimonio con el chileno Álvaro con quien tres años después de que ella lanzara su primer material discográfico.

"Lo conocí porque es músico, él vivió siempre en Chile y yo siempre en México, nos casamos, pero cada quién viviendo en su país", dijo la intérprete.

"Fue como muy chistoso porque fue como ´Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir´", comentando que ambos artistas vivían a kilómetros de distancia, eso no fue impedimento para que los dos dijeran "sí acepto", en su boda, pues el tema de dónde iban a vivir lo definirían después.

La separación

"Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir y nadie se mudó nunca de su país, nunca se resolvió y nos separamos más o menos rápido", explicó la cantautora.

Venegas recuerda esa experiencia como "chistosa", pues no guarda ningún resentimiento hacía al cantante a quien dijo adorar, pero en su momento reconoció que sí fue doloroso.

"Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica que se llamaba ´No me falles´, que es hermosa y en el videoclip que se hizo de esa canción salió una actriz que después él se enamoró y me dejó por esa actriz", compartió.

Agregó que se enfrentó a la negación personal y de él sobre dónde vivir. Uno de los principales motivos que los llevó a anular su matrimonio fue precisamente que ninguno de los dos estaba dispuesto a abandonar su país para luchar por su relación: "Nunca se resolvió y nos separamos. Además, nos separamos muy rápido".

"Me encantan las vueltas (de la vida), eventualmente iba a pasar lo que pasó, pero fue muy chistoso porque fue justamente el videoclip de la canción que me escribió", dijo.

aemz