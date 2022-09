Juanpa Zurita y Love Army México

Estamos claros que hoy cualquier jovencito, o cualquier persona, con subirse al tren de las redes sociales ya se siente "INFLUENCER", se cree empoderado, con el derecho de opinar y juzgar, pero casi nadie se da cuenta de la responsabilidad que esto implica al llegar a millones de seguidores y de qué manera un comentario puede trascender y destruir a una persona, o empoderarla sin que sea real. Para esto hay que tener conocimientos, ética profesional, respeto, ahí les va un comercial: estudien periodismo en la Carlos Septién y cuando terminen la carrera hablamos.

Es imperante que haya más vigilancia de parte de las autoridades, la policía cibernética, que se legisle sobre el tema y que no se permita que cualquier improvisado se atreva a emitir opiniones por que lamentablemente hay mucho ignorante por ahí que se creen las cosas que dice un improvisado. Ya ven lo que ha pasado con algunos que hasta han ido a dar a la cárcel.

CADA INFLUENCER CON SU ESTILO... PERO CON ALGO QUE APORTAR

Cada uno en su estilo ha logrado atraer la atención de un nicho específico de seguidores, por graciosos, majaderos, fashonistas, viajeros, gourmets... y una serie de todo un poco.

Tenemos a un Luisito Comunica, El Werevertumorro, El Escorpión Dorado, Eugenio Derbez, Franco Escamilla, Kimberly Loaiza e infinidad de nombres, que aparecen rankeados en las listas de los más famosos, que llegan a ganar hasta millones de pesos. Algunos se estancan como Paco de Miguel que ya se durmió en sus laureles, imitando señoras. Que me dicen de Memelas de Orizaba, Eduardo Granja, que de ser un personaje con gran sentido del humor para abordar los temas sociales, hoy aparece con bolsas caras colgadas del antebrazo y a veces medio desnudo con ropa de marca, ya es inalcanzable y, ni su "representante" ni él, te responden un mensaje o el teléfono.

Lo que debe prevalecer en todo momento y bajo cualquier situación, es que los influencers deben tomar conciencia del número de seguidores que tienen y la responsabilidad social que conlleva esto. No se trata de que se conviertan en predicadores del bien, sino que además de entretener y divertir, busquen siempre dejar un mensaje, algo bueno que quede en la gente joven que los sigue.

JUANPA ZURITA EL MEJOR EJEMPLO DE INFLUENCER

Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano a quien todos conocemos como "JuanPa Zurita" es el influencer consentido de México. Un chavo talentoso y con carisma, quien con apenas 26 años tiene un gran sentido de humanidad, responsabilidad, valores, respeto y compromiso con sus semejantes y lo ha demostrado más de una vez. Igual lo vemos haciendo videos divertidos y saltando con famosos de paracaídas, que apoyando a personas y pueblos que lo necesitan.

Dicen que es el hombre mexicano con más seguidores de Instagram, 30.3 millones a esta fecha, y un canal de Youtube "Juanpa Zurita" alcanzando los 11 millones de seguidores.

Igual es modelo, actor, conductor y ha dado conferencias en universidades como Oxford, Harvard y en Boston. Ha sido parte de la lista de Forbes "30 menores de 30".





JUANPA ZURITA LLEGA CON 13:14

En breve llegará a la plataforma de Prime Video, el documental sobre el terremoto del 2017 en la CDMX "13:14", al que decidieron llamarlo así por la hora en que este sismo ocurrió y con el que se perdieron muchas vidas, además de que mucha gente se quedó sin un lugar en dónde vivir.

El objetivo de Juanpa a través de este documental es contar lo que pasó y disipar un montón de críticas que se generaron en torno a esto.

-No es tanto para enseñar resultados, -nos cuenta- eso ya está afuera y es muy fácil que la gente se informe. Que se metan a mi canal www.lovearmymexico.com hicimos una rueda de prensa hace como un año para informarlo. El documental más bien, aborda la odisea que pasamos de este lado, frente a la cantidad de retos gigantescos que tuvimos, la crisis mediática que al final terminó siendo menos importante. Pese a todo y valió la pena que es lo más importante.

Hace un par de años Pati Chapoy visitó, junto con Juanpa Zurita el poblado de Ocuilan, en el Estado de México, para ser testigo de la labor que estaba realizando ahí el influencer.

-Decidimos abordar la odisea de un grupo que tiene muy buenas intenciones, pero no tiene nada de experiencia en ayudar. Se meten en unos broncones, en una crisis mediática, en varios retos, pero al final y pese a todos, se logra juntar una cantidad gigante de dinero. Luego del sismo se reconstruyeron casas. La curva de aprendizaje no fue fácil y esa es toda una odisea que logramos superar.

En el recorrido por Ocuilan, con Pati Chapoy y un servidor, visitamos los lugares dónde se estaban reconstruyendo las casas, lo más interesante es cómo la gente del lugar trabajaba y apoyaba el proyecto, se elaboraban ladrillos y se unían a los trabajadores para lograrlo.

¿Cuántas casas hicieron?

-Se reconstruyeron 47 casas que ya están ahí en Ocuilan. Si quieren pueden verlas en www.lovearmymexico.com hay fotos de todas las casas, todas las maquetas, todos los planos, las familias. Este documental no es tanto una pieza informativa, no es una cosa donde se van a demostrar hechos, porque ya está afuera, es más como la historia de qué pasó internamente con todo lo que tuvimos que enfrentar.

JUANPA REUNIÓ A LOS MEJORES ARQUITECTOS

¿Cuántas personas participaron en el proyecto?

-Se involucraron en el proyecto un equipo muy grande. Hay más de 40 despachos de arquitectos que estuvieron asistiendo. Cada caso es diferente, suena muy hermoso y romántico cuando lo planteas, pero cuando lo ejecutas no tiene nada que ver. Cada familia nos planteaba sus necesidades para así saber cómo diseñar con el arquitecto. Logramos tener a gente muy importante como Kalash. Aprendimos que si vas a ayudar el primero error de todos pensar que tú sabes lo que ellos necesitan. Fue mejor decir tú dime qué necesitas. Fue uno de los retos que se tocan en el documental y vas entendiendo que el diseño es bien importante. Si hubiéramos hecho unas casas igualitas, a largo plazo vas a arruinar a la comunidad, porque pierde la identidad y cada pueblo tiene una identidad.

LA IDEA NACE POR AYUDAR EN TODO EL MUNDO

¿Cómo nació la idea?

-Ya había hecho una misión antes con Love Army Somalia. Logramos reunir 2.4 millones de dólares y nos fuimos hasta allá para llevar agua y comida a Somalia, por toda la sequía y hambre de aquel país. Antes de Somalia, también hicimos Filipinas con paneles solares en islas marginadas. Comprobamos que se podía utilizar las redes para tener un impacto, de eso debemos estar conscientes quienes nos dedicamos a esto. Entonces pasa el sismo y justamente yo estoy presentando los resultados de la misión de Somalia y me dije, si hicimos esto para Somalia como no lo voy a hacer en México. La gente me criticaba de por qué lo hacía fuera, hazlo en tu país. Lo pensé de inmediato, ver a la gente en las calles levantando escombros fue bien alentador. Por que los mexicanos somos gente emprendedora, nos pueden decir muchas cosas, pero somos super entrones y esa inspiración se contagia...

"13:14" EL FELIZ ACCIDENTE

-El documental fue un accidente, porque nunca hubo una intención de hacerlo. Yo quería hacer un video de YouTube, así como hice uno de Somalia. Nos dijeron que el proyecto de Ocuilan se iba a tardar seis meses y luego fueron siete, y luego un año y medio, luego dos, luego tres. Terminé con todo este material y fue así es que platicando en un zoom con Eugenio, que es un gran contador de historias, me dijo que era muy importante contarla, como se lo estaba diciendo.

A partir del 16 de septiembre "13:14" va a estar en Prime Video "que la gente lo vea y que saque sus propias conclusiones y que se inspire, ojalá que una persona que lo vea, no importa que no sepa nada del tema, lo tome como una motivación para ayudar a los demás. Se siente bien hacerlo".

RESPONSABLE Y CON LOS PIES SOBRE LA TIERRA

Con tan pocos años, Juanpa Zurita es maduro y muy responsable de su trabajo y publicaciones. ¿Cómo logras tener los pies sobre la tierra pues muchos youtubers, influencers se pierden y empiezan hacer publicaciones que no vienen al caso?

-Yo como la gente del espectáculo, gente como tú, cantantes, actrices, abogados, arquitectas, no depende mucho de la carrera sino de la persona. Cada persona es como es. Así como en cada medio hay unos mejores y otros peores, también sucede en el caso de los creadores. Pero así me enseñaron mis papás, a ser una persona sencilla y además me gusta mucho el sentido del humor para poderte de reír tienes que tener los pies sobre la tierra porque si no, nada te parece chistoso.

¿Pero de pronto aparecen marcas y ya te conviertes en vendedor, haciendo a un lado tu primer objetivo?

-No creo que esté mal, hay que saber cómo hacerlo. Así como en Ventaneando vienen marcas a veces, de mayonesa, es parte del entretenimiento, uno hace su chamba y encuentra formas de seguir haciéndola para siempre, pero puedes también anunciar cosas y te ayudan a tener un ingreso. Es saber hacerlo de la manera correcta. Concluyó.