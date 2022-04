Juanpa Zurita tuvo que ser operado de la nariz: "Se iba a poner peor"

Hace unas horas el influencer, Juanpa Zurita conmocionó las redes sociales luego de revelar que se había sido hospitalizado de emergencia debido a un problema de salud relacionado con su sistema respiratorio.

ANGÉLICA RIVERA PARALIZA LAS REDES PRESUMIENDO LOOK IDEAL PARA MUJERES DE 50

Juanpa Zurita detalló en sus publicaciones de Instagram que le habían realizado una cirugía en la nariz luego de varios meses lidiando con una enfermedad que le impedía hacer su vida con normalidad.

En la publicación Juanpa detalló que su visita a una clínica terminó con un procedimiento quirúrgico a causa de la sinusitis que padece desde hace meses el actor, de 26 años.

"Por fin arreglamos el méndigo tabique. Vaya tremenda odisea que he tenido con mi aparato respiratorio. Llevo aprox 4 años donde cada 3 a 4 meses siempre me da sinusitis. Para la quinceava vez, la doctora me dijo que esto sólo se iba a poner peor con el tiempo y que tampoco es bueno estar tomando tanto medicamento porque le hace daño al hígado. Así que operar era la mejor opción", escribió.

En varias de las imágenes posteriores a la cirugía aparece el influencer con la nariz vendada y recostado en la cama del hospital. Tal como se observa en las fotos contó con el apoyo incondicional de su familia, sobre todo de los cuidados de su mamá, Teresa Arellano.

Juanpa Zurita ya se había operado

El youtuber también relató que hace 6 años ya se había operado por la misma afección; sin embargo, tuvo un accidente en un viaje donde se pegó en la nariz antes de cumplir el año de la cirugía, lo que le causó los problemas actuales.

"Al parecer eso fue suficiente para que mi tabiqué se fuera chueco y con el tiempo, como la torre de pisa, se fue poniendo peor. Me emociona poder respirar al 100 por ciento, me emociona dejar de estar limitado por mi nariz y más que nada, agradecido de que pueda intervenir y cuidar de mi salud. Gracias Doctora Medrano, eres una bala", concluyó.

ELLOS SON LOS NUEVOS COACHES DE "LA VOZ MÉXICO" 2022

El creador de contenido publicó cada detalle de la operación, incluso, las radiografías en las que se observa el hueso desviado de su nariz. Si bien, por fin ha regresado a su casa, aún tiene que seguir con el tratamiento de recuperación, además de que advirtió que su nariz aún luce hinchada y ligeramente morada.

(Azucena Uribe)