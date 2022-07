El cantautor Juan Carlos Pereda, mejor conocido como Juan Son, reveló en un video de YouTube denominado "La historia más difícil de mi vida" que sufrió abuso sexual por parte de su padre cuando era niño y que su madre "encubría todo".

"Tenía un sueño recurrente de niño: él (su padre) se metía a mi cuarto y todo se convertía en un cuento (...) Entraba y me violaba, me tapaba la boca y no me dejaba respirar. Seguido me despertaba con sangre en la nariz o con lagañas de tanto llorar", relata en el video.

Detalla que durante su infancia sus padres lo llevaron con múltiples psiquiatras y constantemente tenía enfermedades venéreas... aunque sólo era un niño. Incluso, uno de los psiquiatras le dijo:"¿Te das cuenta que tener enfermedades venéreas a los 8 años, no es normal?".

"Pensaba que era normal porque de niño no entiendes", explica. "Mi mamá me empastillaba y pensaba que era normal", agrega.



"Siempre estaban intentando hacerle ver a la sociedad que yo estaba mal" y lo exhibía "como un loco", resalta Juan Son.

Comenta que su madre acostumbraba a decir: "Jorge (refiriéndose a su padre) es sonámbulo y se la pasa entre los cuartos".

Un día uno de sus tantos psiquiatras le hizo ver la realidad al expresarle: "El problema son tus papás"; tras lo cual descubrió que hasta ese momento todo lo que había vivido era una especie de maquinación de sus padres para ocultar la violencia y los abusos que sufría dentro de su propia casa, incluso cuando ya era más grande.

Comenta que, ya siendo adulto, un día su padre lo citó en una cafetería para que firmara un documento como prestanombres, como usualmente sucedía.

"Estábamos en el café Darío, en la calle Rubén Darío, y mi papá con los papeles: ´Firma´. Le dije: ´Mi mamá no me deja firmar´ y en eso me dice: ´No me has perdonado por violarte´. Fue duro para mí, salí y no podía ni manejar a mi casa", relata.

"Mi mamá es la persona más dura y cruel que conocí en mi vida, era muy manipuladora", explica también Son en su relato. Si bien el músico considera que haber sido violado por su propio padre en su cuarto "fue horrible", fue aún más devastador que ni siquiera su propia familia, "las personas que creías que te amaban", como él dice, le dieran la espalda y lo atacaran.

Juan Son comenta que su video musical "Mermaid Sashimi" está inspirado en los abusos que sufrió por parte de su padre y las secuelas que dejó en él. "Nunca lo vas a volver a ver igual", dice sobre el video.

"Yo ya no me considero una víctima", concluye. "Espiritualmente me siento muy bien. Quería compartir esto, es duro pero creo que es bueno ser honesto".