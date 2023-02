JUAN PABLO MEDINA HACE FUERTES REVELACIONES SOBRE SU SALUD

En julio de 2021, el actor Juan Pablo Medina estuvo a punto de morir, y aunque fue hospitalizado de emergencia, poco se sabía de su estado de salud, pues todo comenzó con fuertes dolores de estómago, pero su condición era grave.

En el podcast "Cracks", el actor platicó que el día que se sintió mal estaba en medio de las grabaciones de la serie "Horario Estelar", cuando empezó a sentir fuertes dolores de estómago, así como en una de sus piernas, pero pensó que no era nada grave y pidió que lo medicaran para que pudiera seguir trabajando, sin imaginar que esto cambiaría sus síntomas por completo.

"Ese día bajamos a comer, estábamos en un hotel grabando. Cuando subí al cuarto me estaba sintiendo medio mal, pero ya tenía que ir al set. Entonces le hablé al doctor y le dije ´inyéctame algo para el dolor´. Como que me empezó a doler la panza muy cab... y la pierna, era como ´¿qué está pasando´", recordó Juan Pablo.

Después de unos minutos, el malestar no solo se quitó, sino que empeoró, lo que le impidió regresar al set de filmación, por lo que la productora fue a buscarlo y lo encontró en el piso, por lo que fue trasladado al hospital. Ahí los doctores se percataron de que habría sufrido un infarto y tenía complicaciones en el intestino y pierna.

"Se dieron cuenta que lo que tenía en la panza no era una intoxicación, vieron que no solo era la pierna, sino todo el intestino. En las piernas tenía coágulos y la mesentérica, que es la arteria que pasa por el intestino, estaba infestada, otro detallito, estaba infartado", comentó el actor.

Por su gravedad, Juan Pablo Medina estuvo internado más de un mes, debido a que tuvo que ser operado del intestino y la pierna, porque su vida corría peligro, y la única solución para salvarlo fue amputarle la extremidad inferior derecha.

"El doctor me dijo: ´Yo prometí hacer todo para salvarte la pierna, pero que no estuviera en riesgo tu vida. No puedo hacer más, te tenemos que amputar la pierna´. Era la única opción. El dolor es insoportable, no puedo más. El milagro es no haberme muerto ahí y tener otra oportunidad, así que dije: ´¡Vámonos!´", concluyó Juan Pablo.

Gracias a los médicos, a las terapias, al apoyo de su familia y de una prótesis ha podido salir adelante, por lo que hoy comparte uno de los momentos más difíciles de su vida.

