Juan Osorio revela que quiste en el testículo y estrés lo llevaron al hospital

Pues fue un quiste en un testículo y era muy peligroso. Yo creo que se suma todo, yo creo que también tiene que ver el tipo de cosas que vives y sobre todo esta presión que he tenido con lo de la serie, pues no te lo voy a negar ha sido un trabajo muy desgastante y a la vez lo de La Herencia, la novela, pero pues no dejas de tener la presión.