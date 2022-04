¿Juan José Origel entre los herederos de Silvia Pinal?

Según Pepillo Origel, Silvia Pinal lo tiene contemplado en su herencia, y asegura que le dejará el cuadro que Diego Rivera le pintó.

Fue durante el programa "Con permiso" que conduce con Martha Figueroa que hizo estas declaraciones, con las que sorprendió a los televidentes, pues dijo que ha hablado con la actriz sobre su herencia, la cual ya tiene arreglada.

"Yo he platicado con la señora Pinal y me dijo que ya todo está arreglado, hasta a mí me dejó herencia, el cuadro, el cuadro de Diego Rivera".

Incluso, comentó que piensa hacer con el cuadro de Diego Rivera, una pieza que está valuada en millones de pesos.

"Lo voy a prestar a un museo, pero es mío", señaló entre risas Pepillo Origel.

EL CUADRO DE SILVIA PINAL QUE HIZO DIEGO RIVERA

En una entrevista que dio la actriz al programa Hoy en 2019, dijo que tenía muchas ganas de ser pintada por Diego Rivera.

"Para mí fue una cosa muy nueva y mi arquitecto, que es un arquitecto a quien yo quise mucho (...) me dijo ´ve a que te pinten´", contó la actriz, que tenía muchas ganas de ser retratada por Rivera.

Y agregó que era muy joven cuando conoció al pintor, por lo que negoció el costo de la obra con el amigo que tenía en común.

"¿Cuánto me va a costar?", le preguntaba la actriz a su amigo quien le aseguró que no sería más de lo que ella pudiera pagar.

"Y así fue, no me cobró y fue el mejor regalo que me pudo haber dado. Era alguien muy ingenioso en las historias que contaba", expresó en aquella ocasión doña Silvia.

El cuadro donde posa la primera actriz ha sido uno de los más preciados del arte mexicano contemporáneo, ya que, con sólo 25 años de edad, fue la musa del pintor que plasmó en 1956 su imagen en un rincón de su casa.

(Lérida Cabello)