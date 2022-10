Fortnite recibió una nueva actualización de contenido el pasado 15 de octubre, que para sorpresa de muchos trajo consigo al polémico influencer Kunno.

El influencer llegó al mundo de Battle Royal en forma de celebración, el baile de Kunno en Fortnite recibe el nombre de "Feel the Flow".

Tanto el influencer como el juego confirmaron que la colaboración es 100% real, después de que el propio Kunno confirmó que Epic lo contactó hace un año para incluir su baile en Fortnite; si bien le emocionaba, no pensó que fuera a ser realidad.

Kunno mencionó que incluso le platicaba a personas cercanas sobre el caso o amigos y se burlaban de él ya que no creían que eso pasara y le decían que era un mentiroso.

"Se rieron de mí, me dijeron que jamás iba a suceder, que era imposible al punto que me lo fui creyendo de verdad sentía que esto no iba a suceder, no creí en mí mismo, de verdad no creía que iba a suceder lo que está pasando hoy", dijo.

¿Cómo conseguirlo?

Para conseguir el emote que lleva por título "Feel The Flow" con los movimientos de Kunno, deberás pagar 500 PaVos, que son aproximadamente $83 pesos mexicanos.

Jóvenes muestran rechazo

Algunos usuarios y clientes de Fortnite han decidido mostrar su rechazo ante esta situación. Jóvenes ha compartido en TikTok que abandonaron su afición por este juego.

"Fornite ha muerto", dicen los jóvenes quienes en videos muestran cómo argumentan no estar de acuerdo con la presencia de Kunno.

aemz