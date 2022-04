Joven cuenta cómo logró estar en el concierto de Coldplay sin pagar

Coldplay fue una de las bandas más esperadas por los capitalinos abarrotando las cuatro fechas consecutivas que se presentaron en el Foro Sol durante su gira "Music of the Spheres World Tour", la banda tenía 6 años que no venía a México desde su gira "A Head Full of Dreams Tour" en 2016.

A través de redes sociales usuarios que han asistido a las primeras fechas de su concierto han subido pequeños fragmentos del concierto dando a conocer la fenomenal experiencia que se vive.

A pesar de que en esta vez tuvieron cuatro presentaciones algunos de sus fans se quedaron sin boletos, por ello esta joven mediante un Tiktok relata su aventura en colarse al concierto haciéndose pasar como empleada de limpieza.

Enya Aldape cuenta que intentó hacer todo lo posible por asistir al concierto que se presentaría en Monterrey, desde vender su cámara para a completar para un boleto de un revendedor sin tener éxito alguno.

Fue el día del concierto donde junto con sus primas se presentaron en el Estadio BBVA donde sería el concierto y un joven se les acercó diciendo que dijeran que iban de parte de una persona para que las dejara pasar como trabajadoras de limpieza.

Un chico -de la fila- se nos acercó y nos dijo que podríamos registrarnos para entrar. El muchacho nos recomendó que digamos que venimos de parte de tal persona. Entonces nos acercamos con el encargado, dijimos el nombre de tal persona y nos respondió: bueno, apúntese.

Pero sus primas no pudieron entrar ya que ellas traían short y solamente dejaban entrar a las que traían pantalón por ser de intendencia.

El encargado nos dice que no podemos trabajar en shorts, porque mis primas vestían shorts. Y para mi suerte, yo traía pantalón.

Así fue que logró meter al concierto de Coldplay disfrutándolo sin tener problema alguno, sin embargo, tenía que esperarse al final del concierto para "limpiar el lugar" a lo que decidió salirse antes del concierto para evitar eso.

Me salí antes de que me dejaran adentro limpiando y sin que nadie me viera.

