Jorge Ortiz de Pinedo padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) desde hace varios años, por lo que reconoce que está "condenado a morir asfixiado" por enfermedad pulmonar.

"Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar, eso es una condena, es natural", dijo en entrevista para el canal de YouTube de la periodista Matilde Obregón.

MITOS Y LEYENDAS QUE GIRAN EN TORNO A LA VIDA DE "CHABELO"

JORGE ORTIZ DE PINEDO ASEGURA QUE ESTÁ "CONDENADO A MORIR ASFIXIADO"

A pesar de su estado, el productor se mantiene activo y agradece la salud que tiene, pues sabe que no es buena.

"Agradezco la salud que tengo, que no es buena. No es buena porque me dio hace 8 años cáncer, me detectaron un tumor en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, y me lo quitaron completo el lóbulo. Ese susto que pasé me provocó diabetes, soy diabético. Y por haber fumando 47 años de mi vida tengo EPOC, la enfermedad pulmonar crónica".

"ME CUESTA MUCHO TRABAJO RESPIRAR"

Hace dos años le detectaron otro tumor en el lado derecho y le quitaron el lóbulo medio, por lo que tiene tres lóbulos en lugar de los cinco que tienen los seres humanos.

"Me cuesta mucho trabajo respirar. En esta Ciudad de México, a 2 mil 250 metros sobre el nivel del mar, la vida es muy difícil para los que tenemos EPOC y peor para los que no tenemos todos los pulmones completos".

Ortiz de Pinedo explicó que con la EPOC la gente se ahoga no porque no pueda meter aire, sino porque no hay espacio en los pulmones para meter aire.

"Cuando uno hace fuerte la respiración, si está lleno es porque no hemos sacado aire, eso es lo que les pasa a los fumadores, les cuesta más trabajo respirar".





¿QUÉ ES LA EPOC QUE PADECE JORGE ORTIZ DE PINEDO?

De acuerdo con Mayo Clinic, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, producción de moco (esputo) y sibilancias.

Es causado por la exposición a largo plazo a gases irritantes o partículas de materia, más a menudo por el humo del cigarro. Las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y otras afecciones.

CHRISTIAN NODAL INTENTA BESAR A FAN QUE LE PIDIÓ FOTO Y LO ACUSAN DE ACOSO

(Lérida Cabello)