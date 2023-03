Los Jonas Brothers regresan con nuevo disco, del que se desprende el sencillo "Wings", un adelanto "The Album", que saldrá a la venta el próximo 12 de mayo.

El trío de hermanos anunció a finales de febrero que el lanzamiento de su nuevo material sería el 5 de mayo, pero anunciaron que se retrasará una semana porque quieren asegurarse de que sea en todas las plataformas y formatos posibles.

"A veces los mejores proyectos pueden tomar un poco más de tiempo que el que originalmente estaba planeado", escribieron en sus redes sociales.

Su sexto álbum de estudio viene luego de que en 2019 lanzaron "Happiness Begins", disco que marcó su retorno como grupo luego de seis años separados.





Jonas Brothers regresan con nuevo disco

En este nuevo proyecto discográfico que está compuesto por 12 canciones, Joe, Nick y Kevin explorarán ritmos como el pop, rnb y funk en "Wings", "Montana Style", "Vacation eyes", "Waffle house", "Miracle", "Sail Away", "Americana", "Celebrate!", "Summer in the Hamptons", "Summer Baby", "Little Baby" y contarán con la colaboración de Jon Bellion en "Walls".

¿Por qué se separaron los Jonas Brothers?

Los hermanos revelaron que se separaron porque había secretos entre ellos, tenían un problema de sinceridad, pero gracias a la felicidad de la que disfrutan en sus vidas personales, decidieron reunirse de nueva cuenta en el 2019, tras seis años separados.

"Mucha gente pensó que nunca volverían a vernos de vuelta. Ahora tenemos una visión clara de lo que queremos ser y hablamos mucho de ello. Entonces había secretos que no nos contábamos siquiera entre nosotros. No hablábamos de lo que sentíamos porque teníamos un problema de sinceridad", confesó Joe.

Mientras que Nick señaló que cuando se dieron cuenta de que algo no funcionaba, la conversación entre ellos fue aterradora.

"Aquella conversación fue aterradora. Podría haber cambiado nuestra relación, que se hubiese vuelto terrible, pero no lo hizo. Siempre dijimos que la familia era lo primero y ese día dimos prueba de ello".

Y es que desde que firmaron su primer contrato con Disney, que los convirtió en estrellas, la vida de los hermanos tuvo un ritmo vertiginoso: fama, discos, películas.

"La manera en la que todo discurría podría haber sido algo más peligrosa o tóxica, pero lo dejamos a tiempo para revisar nuestras prioridades y crecer como familia, de una forma más sana", apuntó Joe.

(Lérida Cabello)