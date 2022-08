Definitivamente el tiempo no perdona ni a los que, en su momento, fueron estrellas de Disney Channel como Joe Jonas, quien ya cumplió 33 años y con ellos se le han atenuado las indeseables líneas expresión en el rostro.

Joe –uno de los tres hermanos Jonas (además de Nick y Kevin), famosos a nivel internacional– con el pasar de los años ha optado por implementar mayores cuidados a su piel, pues recientemente reveló el tip antienvejecimiento que utiliza para lucir jovial.

En una entrevista para un medio de EU Joe confesó que se sometió a un procedimiento estético denominado Xeomin, como una alternativa al bótox para hombres.

Xeomin es un tratamiento que tiene la sustancia activa toxina botulinica tipo A, misma que ayuda a relajar los músculos en los que se inyecta, además de que suaviza las líneas de expresión, así como las patas de gallo alrededor de los ojos y fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Sobre el uso de este medicamento, Joe comentó, ''empecé a utilizar Xeomin cuando me di cuenta de que empezaba a ver más líneas de expresión''.

El también vocalista de "DNCE" compartió que quería ser muy responsable a la hora de elegir el producto que le ayudaría a disminuir las líneas de expresión, ''personalmente, me preocupo mucho por lo que pongo en mi cuerpo y con un tratamiento estético como este, quería ser consciente de lo que contenía'', dijo.

El integrante de los Jonas Brothers se sinceró sin tapujos sobre este tema del cuidado de la belleza masculina y comentó, ''No creo que sea algo que tengamos que evitar; podemos ser abiertos y honestos al respecto, tener la confianza y no avergonzarnos de decir nuestra verdad''.

Finalmente, Joe compartió cómo se sintió luego de someterse a este tratamiento, que a diferencia del botulínico del bótox, éste permite que haya un mayor movimiento en los músculos faciales, por lo que evitaría un aspecto congelado o hasta inexpresivo del rostro.

''Estaba en Los Ángeles y fue un procedimiento muy fácil. No sentí que iba a entrar en esta gran cosa que sólo se ve en el cine y la televisión. Fui con un amigo y también lo hizo conmigo así que no fue estresante. Me gustó que aliviara un poco la zona y que fuera como ´ok, esto es genial´, sin ser demasiado para mi gusto. Es muy ligero'', concluyó el cantante de la agrupación que está a unos días de ofrecer conciertos en México sobre su experiencia.