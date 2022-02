Joaquín Cosío rompe el silencio y habla de los encuentros que tuvo con el narco

En una entrevista con el canal de YouTube de Yordi Rosado, Joaquín Cosío rompió el silencio y habló sobre los curiosos encuentros que tuvo con el narco.

Joaquín Cosío protagonizó la exitosa película mexicana "El Infierno", el actor contó que el personaje de "El Cochiloco" es uno de los más importantes en su carrera.

Joaquín Cosío reveló que algunos integrantes del crimen organizado le mandaron una botella de tequila mientras se encontraba en un restaurante de Monterrey con el productor Luis Estrada.

Me han mandado tequilas, en particular en Monterrey con Luis Estrada, nos llegaron las botellas y, volteas y ya sabes ´Si se parecen son´.

Joaquín Cosío relató que conoció en un bar de Zacatecas a un grupo de jóvenes que le dijeron que ellos si eran narcotraficantes, el actor y sus acompañantes se fueron del lugar inmediatamente.

En Zacatecas, estaba con unos amigos y llegan unos jovencitos medio ya entrados en eso. Y dicen ´¿Qué paso?´ Me dicen una frase, esa es la frase más escalofriante que me han dicho: ´nosotros somos los de a de veras´.

Joaquín Cosío recordó que una ocasión recibió una amenaza directa de un extraño tipo mientras se encontraba en un restaurante de Ciudad Juárez. "El Cochiloco" estaba tan asustado que hasta las rodillas le temblaron.

Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice quiúbole, se me acerca y qué pasó, cómo te va... y luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando a verme, mi amigo con su novia y de nuevo... me dice ´cuídate cuando cruces la puerta´. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas.

En otra ocasión, en un baño un hombre se le acercó a Joaquín Cosío y le aventó un sobre blanco, el actor aclaró que lo confundieron con otra persona.

(Ann Ventura)