Irónicamente podríamos decir que a Joaquín Cosío el físico si le ayuda. Mide casi 1.90 metros de estatura, no tiene los ojos azules y tiene casi lo mismo que un físico-culturista, obviamente distribuido en el cuerpo de diferente manera. Aunque su cara es de pocos amigos que inspira miedo, tiene un corazón enorme, y es de los muy escasos actores que logra conseguir el personaje de villano o de malo en casi todas las películas nacionales y extranjeras. Y si bien es por su gran talento que todo el mundo lo quiere en sus producciones televisivas y cinematográficas, también es por que el físico si le ayuda...

EL ACTOR DE HOLLYWOOD SERÁ BARRY "EL SUCIO"

En unos cuantos días, este 1 de septiembre, conoceremos a Barry "El Sucio" un estafador que de la noche a la mañana la vida le cambia, al descubrir que tiene una hija adolescente. Y no nos queda le menor duda que es un personaje que va a ser del gusto de todo el mundo, pues además de ser un villano como pocos, es entrañable y sin duda alguna se ganará el afecto de quienes lo vean en la película "Lecciones Para Canallas".

Saber que Cosío lo interpreta es garantía de que todos lo "amaremos" como ocurrió con personajes que el primer actor ha interpretado: Mascarita en "Matando Cabos", el General Medrano en "Quantum of Solace", cinta de James Bond; Chucho en "Pastorela", Hassan en "Los Héroes del Norte" y uno de sus más entrañables personajes es "El Cochiloco" en la película "El Infierno", de Luis Estrada.

En Hollywood ha pisado escenarios con Daniel Craig en "Jamers Bond"; "The Sucide Squad", con Margot Robbie, Viola Davis y Silvester Stallone; y "El Llanero Solitario", con Johnny Deep.

Pero pronto lo veremos en "Lecciones Para Canallas"

-Es una película de Gustavo Moheno, se llama "Lecciones Para Canallas". Se va a estrenar el 1 de septiembre, casi en todo el país con 800 salas. Es una comedia muy divertida, la historia de un estafador muy simpático y todas las peripecias que vive. De pronto un día le toca a la puerta y le aparece una hija, que le viene a cambiar toda su manera de vivir, de pensar y con un desenlace ligeramente dramático. Es una comedia muy divertida, no de pastelazo, una historia muy verosímil, muy bien contada.

ES UN MALO BUENO

¿Dejarás de ser malo?

-Viene a ser un personaje diferente a los que siempre he hecho. De alguna manera me han tocado una serie de personajes con los que la gente me identifica. Personajes más deshonestos, más rudos. Pero El Barry es distinto y se aleja bastante del malo, muy malo. Es relajado y aunque sigue siendo un estafador en el bajo mundo de las apuestas, finalmente tiene corazón y por lo tanto no se parece mucho o no se parece nada a todos los personajes que he hecho.

PERIODISTA DE PROFESIÓN, ACTOR DE CORAZÓN

Joaquín Cosío nació en Nayarit en 1962 y además de ser actor, es poeta. Cuando apenas tenía un año de nacido su madre murió por lo que fue criado por sus tías hasta los 11 años. Su familia se lo llevó entonces a Mexicali, Baja California, donde conoce a sus hermanos y dos años después se van a Chihuahua, ahí hace sus estudios universitarios en la carrera de Comunicación. Como periodista Cosío trabajó de reportero en varios medios de comunicación como El Diario de Juárez.

Cosío alternaba su trabajo con clases de actuación hasta que formó parte de la Compañía Nacional de Teatro de México y de pronto llegó la película "Una De Dos", dirigida por Marcel Sisniega. Nunca imaginó que su carrera actoral crecería a estos niveles.

POR "EL COCHILOCO" LO ADMIRA HASTA EL NARCO

¿La gente te identifica por "El Cochiloco", te gusta no sientes que te encasilla?

-Me gusta que la gente lo haga uno trabaja para ellos, para que el público disfrute. Si me quieren decir así lo agradezco, es un personaje que se quedó en la memoria de la mayoría de la gente, en la calle y en todas partes me identifica de esa manera y yo lo agradezco.

Pero si bien "El Cochiloco" le trajo muchas satisfacciones, también serios problemas o sustos tremendos, ya que fue amenazado por el narcotráfico tras interpretar a este personaje. Cosío cuenta que cuando hizo "El Infierno", que retrata la fallida lucha contra el narcotráfico, recibió amenazas pero también elogios por parte del crimen organizado.

Estando en Zacatecas "me encontré con unos jovencitos que me dijeron la frase más escalofriante que me han dicho: "nosotros somos los de a deveras" y fue desconcertante... Y es que no solo se llevó el gran susto de su vida, también recibió regalos, como botellas de tequila. "De pronto un día un tipo se me acercó y me decía "Quihúbole, ¿que pasó, cómo te va? se iba y regresaba. Y me dijo "cuídate cuando cruces la puerta" es la vez que comprobé que si te tiemblan las rodillas".

A DON NETO LE CAIA BIEN

En la película "Narcos", Cosío encarnó a Ernesto Fonseca mejor conocido como Don Neto . Alguien le contó que cuando el Capo estaba en arresto domiciliario vio la serie y aduló su trabajo. "Un personaje del staff me dijo: Don Neto está muy contento de cómo actúas su personaje".

MAS QUE ODIARLO Y TEMERLE LA GENTE LO ADMIRA Y LO QUIERE

-Es raro ver como la gente te quiere, te pide fotografías , se encariña contigo a pesar del tipo de personajes que interpretas...

-Lo disfruto y lo agradezco mucho, son villanos con humanidad, son personajes que son así por las circunstancias de vida que viven, que son turbias, pero al mismo tiempo tienen familia y buscan sacarla adelante, aunque a veces no de la manera correcta. Entonces se humanizan y esto hace que le guste a la gente. "El Cochiloco" era un sicario, pero hay unas escenas bellísimas con sus hijas donde la gente se enternece, se identifica y siente aprecio por él.





Y YA PRONTO LO VEREMOS EN "AMBULANCIA"

Para fines de este año veremos a Joaquín Cosío en la película de Luis Estrada: "Viva México". "Luis Estrada siempre tiene una crítica sobre lo social y el tema de la familia. Es es la historia de una familia enorme, que vive en medio de enredos y conflictos que hay, sobre todo cuando aparece un tesoro escondido".

El año entrante viene la serie "Ambulancia" donde veremos a Cosío como un paramédico y en esta serie alternará hasta con Yalitza Aparicio.

-Soy un paramédico, el jefe de una familia que nos dedicamos a trabajar en una ambulancia y todas las peripecias y las aventuras que estos personajes viven en realidad. Está muy entretenida, ya vi algunos capítulos, me parece muy bien realizada y seguramente a la gente le va a entretener y a gustar.

Para la realización de "Ambulancia" o "Midnight Family" Cosío interpreta a un paramédico para lo cual tuvo que capacitarse en el trabajo de estos héroes. "Me encantó el trabajo que hicieron con los guiones, porque están muy bien escritos son historias dramáticas que plantean un universo que por lo general desconocemos interpretar a un hombre que de manera constante está salvando vidas fue una gran satisfacción para mí".

Y en el elenco de la serie están: Yalitza Aparicio, Itzan Escamilla (Elite), Oscar Jaenada (Luis Miguel, la serie), Mariana Gómez, Dolores Heredia, José María de Tavira, y un gran reparto que propone ya ver la serie.