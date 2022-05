Jennifer Grey, ex pareja de Johnny Depp revela que era "celoso y paranoico"

En las últimas semanas Johnny Depp ha protagonizado una de las demandas más polémicas del medio del espectáculo y ha acaparado los reflectores, es por eso que las recuentes declaraciones de Jennifer Grey, ex novia del actor han tomado fuerza pues lo calificó de "loco, celoso y paranoico".

Recordemos que la vida amorosa de Johnny Depp es muy extensa, entre sus ex novias podemos encontrar a Winona Ryder, Kate Moss, Vanessa Paradis, pero de la que dio mucho de qué hablar fue, Jennifer Grey.

En su nuevo libro biográfico, "Out of the Corner", Grey recordó a su ex pareja, contando que fue su agente la que arregló una cita a ciegas entre ella y el actor, en 1989. "Hablamos, comimos, bebimos Jack Daniel´s, nos reímos hasta cansarnos, fumamos cigarros entre las comidas," compartió la actriz, según reportó The Independent.

La actriz de Dirty Dancing recordó a Depp, que trabajaba en ese entonces en "21 Jump Street", como "ridículamente hermoso. Y sorprendentemente abierto, divertido, ocurrente y dulce."

Grey reveló luego que el actor de "Piratas del Caribe" le propuso matrimonio dos semanas después de que se conocieran y se comprometieron, llegando a adoptar una perrita llamada Lulu.

"Ella era nuestro bebé de práctica", comentó Grey del pequeño can, "y también alguien para hacerme compañia cuando Johnny no estaba en la ciudad", contó.

En ese entonces, Grey recuerda que "Johnny iba y venía de Vancouver, pero había comenzado más y más a meterse en problemas: peleas en bares y problemas con la policía".

Se ponía celoso "como loco"

"El comenzó a perderse los vuelos de vuelta a LA porque se quedaba dormido o cuando llegaba a casa, se ponía celoso como loco y paranoico sobre que había estado haciendo mientras él no estaba", alegó Grey.

"Yo le atribuí su mal humor e infelicidad a que se sentía miserable e impotente de quererse ir de 21 Jump Street."

De acuerdo con Grey, la actriz acabó con el compromiso justo antes de su cumpleaños 29 porque, según The Independent, ella rompió con él y Depp se fue a una reunión y luego no la contacto por horas.

(Azucena Uribe)